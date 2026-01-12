Brutal paliza a un menor en Valladolid: la víctima recibe puntos en la cabeza y sufre politraumatismo craneoencefálico

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos jóvenes varones como presuntos autores de un delito de robo con violencia en la que la víctima resultó herida con lesiones en la cabeza, como han informado fuentes policiales.

A las 03:15 horas de la madrugada del domingo, mientras los agentes se encontraban de servicio en dependencias policiales, accedieron a las mismas un hombre y una mujer acompañados de su hijo menor de edad, que presentaba lesiones visibles.

Los progenitores informaron a los agentes de que el joven había sido víctima de un robo con violencia presuntamente cometido por dos jóvenes conocidos en el barrio.

Dado el estado del menor y la necesidad de valoración médica previa a la formalización de la denuncia, los agentes se ofrecieron a trasladar a la familia al Hospital Río Hortega, recabando durante el trayecto toda la información posible sobre los presuntos autores.

Durante el desplazamiento, la víctima contó que, cuando se encontraba en las inmediaciones de la Plaza del Carmen, camino a su domicilio, fue abordado por dos jóvenes que le mostraron un gran cuchillo con mango amarillo.

Según manifestó, ambos comentaron a propinarle puñetazos y patadas, sustrayéndole posteriormente su teléfono móvil, gafas graduadas, llaves del domicilio y una cazadora negra con un oso serigrafiado.

Minutos después, un indicativo uniformado y otro camuflado localizaron en la calle Villabáñez a dos personas que coincidían plenamente con la descripción facilitada. Al darles el alto, ambos emprendieron la huida hacia la calle Guacamayo, siendo interceptado uno de ellos en la confluencia con la calle Gavilán.

El joven portaba una cazadora idéntica a la sustraída y, en uno de sus bolsillos, se hallaron unas gafas coincidentes con las descritas por la víctima.

Tras contactar nuevamente con el indicativo que acompañaba al menor, se confirmó que la prenda recuperada era la sustraída y que en su interior el joven guardaba sus gafas graduadas. Además, en uno de los bolsillos se localizó un abrecartas punzante de 9 cm de hoja, cuyo portador reconoció como propio.

Posteriormente, otros dos indicativos localizaron en la misma calle Guacamayo, oculto en el interior de un portal abierto, al segundo joven que acompañaba al detenido. En el momento de ser sorprendido, portaba un teléfono móvil del que no pudo aportar explicación alguna sobre su procedencia.

Ante los hechos descritos y las evidencias halladas, se procedió a la detención de ambos jóvenes, quienes reconocieron haber mantenido una discusión con otro joven en el barrio de Las Delicias.

La víctima tuvo que recibir puntos de sutura en una herida en la cabeza y sufrió politraumatismo craneoencefálico.

Los detenidos fueron informados de los motivos de su detención y trasladados a Dependencias Policiales para la continuación de las diligencias. Una vez finalizado el atestado policial fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que decretó en inmediato ingreso en prisión de ambos.