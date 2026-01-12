Cuatro accidentes en menos de 30 minutos en Valladolid con al menos siete coches implicados, heridos y un atropello

Valladolid y su provincia han registrado en apenas 30 minutos cuatro accidentes. La sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido diversas llamadas en este corto periodo de tiempo alertando de distintos sucesos que se han producido tanto en la capital como en la provincia.

El primero ha tenido lugar a las 09:07 horas, por un accidente entre dos turismos en el kilómetro 20 de la N-620A, en la vía auxiliar en dirección a Burgos.

El aviso se ha trasladado a la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha enviado recursos para atender a un hombre de 33 años que presentaba dolor cervical.

El segundo suceso ha sido a las 09:21 horas, cuando se ha avisado del atropello de una furgoneta a un peatón en la N-601 en Mojados (Valladolid).

El alertante precisaba que ha ocurrido frente a una gasolinera, siendo un hombre de 85 años la víctima del suceso. Han acudido la Guardia Civil y al servicio de emergencias de Sacyl, que han atendido al varón, herido pero consciente.

El tercero ha tenido lugar a las 09:30 horas en la calle Calvario de Viloria (Valladolid). Se trata de un golpe lateral, dando aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a emergencias de Sacyl para que atendieran a una mujer de 42 años que se encontraba en un estado de elevados nervios.

Por último, a las 09:32 horas se ha recibido una llamada por un colisión entre tres turismos en la calle San Quirce, a la altura del número 5, en la capital vallisoletana.

Al lugar se han trasladado la Policía Municipal y la Policía Nacional, además del servicio de emergencias de Sacyl para atender a una joven de 30 años con un ataque de ansiedad.