40.000 Pingüinos vencieron al frío: Valladolid se corona de nuevo reina invernal del motor

El termómetro volvió a caer por debajo de cero, pero ni el hielo ni las madrugadas gélidas lograron frenar a los miles de motoristas que, un año más, hicieron de Valladolid el gran punto de encuentro del motociclismo europeo.

Pingüinos 2026 ha cerrado su 43ª edición con 40.880 participantes, llegados de todos los rincones de España y de numerosos países de Europa, confirmando que la concentración sigue siendo una cita ineludible del calendario invernal.

Durante todo el fin de semana, el recinto Pingüinos Arena, las calles y las plazas de la ciudad se llenaron de motos, chaquetas de cuero y bufandas apretadas en el cuello.

Un ambiente que volvió a combinar pasión por el motor, convivencia y respeto, y que se desarrolló con normalidad a pesar de las bajas temperaturas propias de enero.

Los Desfiles de Banderas y de Antorchas volvieron a ser algunos de los momentos más esperados, transformando Valladolid en el epicentro del mundo motero durante varias horas.

Miles de personas acompañaron estos recorridos, que consolidan año tras año a la ciudad como anfitriona indiscutible de la concentración.

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, saluda a uno de los moteros participantes

El balance oficial de la edición se presentó este domingo por la mañana en el propio recinto del evento, con la participación del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y el coordinador general de Turismoto, José Manuel Navas.

Desde allí se destacó tanto la elevada participación como el buen desarrollo de todas las actividades programadas.

El alcalde quiso agradecer de manera expresa a la organización del evento “su empeño y dedicación para consolidar a Valladolid como un referente europeo del motociclismo” y subrayó también “la actitud responsable de los participantes”, un comportamiento que permitió que la concentración se desarrollara sin incidentes reseñables.

El broche final a Pingüinos 2026 lo pusieron los reconocimientos. Los ‘Pingüinos de Oro’ de esta edición recayeron en el piloto David Alonso, campeón de Moto3 en el circuito Mobility Resort de Motegi, y en Estrella Galicia 0,0, por su labor de esponsorización a los equipos de motociclismo.

A continuación, se celebró la entrega de los trofeos de Pingüinos 2026 y el tradicional sorteo de una motocicleta entre los inscritos, cerrando así un fin de semana en el que Valladolid volvió a demostrar que, incluso con frío, el motor sigue rugiendo.