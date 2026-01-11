Apuñalan a un hombre de 30 años durante una pelea en la concentración motera Pingüinos de Valladolid

Un hombre de 30 años ha sido agredido con un cuchillo en la madrugada de este domingo, tras verse envuelto en una disputa en el área de carpas de la concentración motera Pingüinos, ubicada en Valladolid.

De acuerdo con lo que informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el aviso se registró a las 06:55 horas, cuando varias personas llamaron para reportar una pelea con arma blanca entre dos hombres. En el momento de la atención, el herido estaba consciente.

Desde la central del 1-1-2 se alertó a la Policía Municipal de Valladolid y al Cuerpo Nacional de Policía. Simultáneamente, el equipo de Cruz Roja, que se encontraba en el evento de Pingüinos, brindó asistencia al herido en el mismo lugar.

El hombre presentaba cortes en su espalda y en una pierna y, después de recibir atención inicial, fue trasladado en una ambulancia de Cruz Roja al Hospital Clínico Universitario de Valladolid para ser evaluado y tratado.