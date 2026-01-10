Varios coches calcinados en el incendio en un garaje de Medina del Campo: tuvieron que desalojar a los vecinos

Varios coches calcinados en el incendio en un garaje de Medina del Campo: fueron necesarias seis dotaciones de bomberos Bomberos de la Diputación de Valladolid

Un incendio registrado de madrugada en un garaje comunitario de Medina del Campo obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencias y a desalojar de forma preventiva a los vecinos de un bloque de viviendas. El aviso se recibió a las 03.56 horas, cuando una llamada al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León alertó de una intensa humareda que salía de un edificio situado en la calle Madre Cándida.

El 1-1-2 dio aviso a la Policía Local, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y al Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente, la Policía Local confirmó que el origen del incidente se encontraba en el garaje comunitario del inmueble.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones del parque de Medina del Campo, apoyadas por otras cuatro de los parques de Tordesillas e Íscar. Según la información facilitada por los bomberos, en el incendio llegaron a arder tres o cuatro vehículos.

Como medida de precaución, se procedió al desalojo momentáneo de alrededor de 20 vecinos mientras se desarrollaban las labores de extinción. Una vez controlado y extinguido el fuego, y garantizada la seguridad en el edificio, los residentes pudieron regresar a sus viviendas.

El operativo concluyó sin que se registraran heridos ni personas afectadas por la inhalación de humo. Por el momento, no han trascendido las causas que provocaron el incendio.