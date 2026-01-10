Valladolid se echa a la calle con el desfile de banderas de Pingüinos

Valladolid volvió a vibrar este sábado con el tradicional desfile de banderas de la concentración motera Pingüinos. Las motos tomaron las calles en una marcha ya inseparable del invierno vallisoletano, escoltadas en esta edición por la Policía Municipal, que quiso sumarse a la cita coincidiendo con el 200 aniversario de su creación.

El desfile partió desde la antigua Hípica Militar rumbo al centro de la ciudad, arropado por cientos de vecinos que se agolparon en las aceras para ver pasar a los participantes. Una estampa repetida año tras año que confirma el arraigo de Pingüinos y su capacidad para convertir la ciudad en punto de encuentro del mundo motero.

Autoridades y ambiente festivo

Tras la marcha, la Acera de Recoletos acogió el recibimiento institucional. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, destacó que el tiempo está “favoreciendo” el desarrollo de la concentración y volvió a subrayar el vínculo entre la ciudad y Pingüinos, al que definió como un “matrimonio único”. Con tono distendido, añadió que “en el resto del mundo se ha acabado la Navidad, menos en Valladolid, que se prolonga con Pingüinos”.

El ambiente festivo continuó en ese mismo enclave con un espectáculo de Freestyle MotoCross protagonizado por Maikel Melero, José Mincha y Mario Lucas, junto a una exhibición de Stunt666, que hicieron las delicias del público. La jornada se completó con un aperitivo ofrecido por la Asociación de Hostelería de Valladolid.

Antorchas y recuerdo

La programación proseguirá a partir de las 20:00 horas con el desfile de antorchas, que finalizará en la Acera de Recoletos con un homenaje a los moteros fallecidos. Tras el acto de recuerdo, el grupo Tam Tam Go pondrá música a la noche y, a las 23:45 horas, se proyectará el vídeo homenaje ‘Ráfagas de Cielo’, dedicado a los motoristas que perdieron la vida durante 2025.