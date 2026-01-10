Fallece Gonzalo Cebrián Ruiz, presidente de la Real Sociedad Hípica de Valladolid

La ciudad de Valladolid despide hoy a Gonzalo Cebrián Ruiz, presidente de la Real Sociedad Hípica de Valladolid, que falleció ayer a los 51 años de edad de forma repentina a consecuencia de un infarto. Su pérdida ha sido lamentada este sábado por distintas instituciones y representantes del ámbito social y deportivo.

La Asociación de la Prensa Deportiva Vallisoletana (APDV) expresó públicamente su pesar a través de las redes sociales, donde subrayó su vinculación constante con la entidad y su carácter cercano.

“La APD Valladolid lamenta el fallecimiento de Gonzalo Cebrián Ruiz, Pte. de la Hípica de Valladolid. Gracias por su generosidad, cercanía y apoyo constante, ofreciendo siempre su sede para los desayunos de la APDV”, señala el mensaje, en el que traslada también “nuestro más sincero pésame a su familia y allegados. D.E.P.”.

La @APDValladolid lamenta el fallecimiento de Gonzalo Cebrián Ruiz, Pte. de la Hípica de #Valladolid.



Gracias por su generosidad, cercanía y apoyo constante, ofreciendo siempre su sede para los desayunos de la APDV.



Nuestro más sincero pésame a su familia y allegados. D.E.P. pic.twitter.com/yWfOtYSl1N — APD Valladolid (@APDValladolid) January 10, 2026

También el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quiso sumarse a las condolencias con un mensaje en el que destacó la dimensión humana y profesional de Cebrián Ruiz. “Una gran pérdida la de Gonzalo. Mi pesar y mi abrazo a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de CaixaBank y a todos los socios de la Real Sociedad Hípica de Valladolid. DEP”, escribió.

Gonzalo Cebrián Ruiz fue una figura muy ligada a la vida deportiva y social de la ciudad, al frente de una institución histórica como la Real Sociedad Hípica de Valladolid, desde la que impulsó numerosas iniciativas y abrió sus instalaciones a actividades de carácter empresarial y social. Su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de condolencia y reconocimiento en Valladolid.