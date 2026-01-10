Fallece Gonzalo Cebrián Ruiz, presidente de la Real Sociedad Hípica de Valladolid
La APD Valladolid y el alcalde Jesús Julio Carnero destacan su cercanía, generosidad y compromiso con la ciudad y con el deporte.
En una entrevista difundida hace cuatro años por la Federación Hípica de Castilla y León con motivo de Valladolid como sede del Campeonato de Castilla y León de Saltos de Obstáculos 2021, Gonzalo Cebrián reivindicaba la recuperación de su protagonismo con la celebración del campeonato regional de salto en sus instalaciones.
También subrayaba que el regreso de esta competición suponía poner fin a quince años de ausencia del campeonato en el club y se enmarcaba en una estrategia más amplia para relanzar el deporte hípico en la ciudad. A ese objetivo se sumaba la organización, unos meses antes, de un concurso nacional de tres estrellas, con la vista puesta en consolidar de nuevo a Valladolid como sede habitual de grandes citas ecuestres.
La equitación se situaba como la principal seña de identidad de la entidad y su “punta de lanza”. Cebrián destacaba especialmente el papel de la escuela hípica, un proyecto que calificaba de exitoso y que permitía a niños y niñas iniciarse en este deporte desde los 3 o 4 años, primero con ponis y posteriormente con caballos, integrando la equitación en su vida desde edades muy tempranas.
Al mismo tiempo, el presidente recordaba que la Real Sociedad Hípica de Valladolid iba más allá del ámbito ecuestre y se definía como un club deportivo multidisciplinar. Entre sus referencias destacaba la presencia de un equipo de pádel en la primera división femenina, así como la actividad de sus escuelas y la amplia participación en disciplinas como tenis, fútbol o baloncesto.
Cebrián defendía, además, el deporte como una expresión cultural de primer orden, especialmente relevante para la formación de los jóvenes, y agradecía la difusión del campeonato regional, al considerar que el uso de las instalaciones del club para este tipo de eventos suponía una apuesta clara por el fomento de la actividad física y el deporte de base.
La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de las Contiendas. D.E.P.