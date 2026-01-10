Fallece Gonzalo Cebrián Ruiz, presidente de la Real Sociedad Hípica de Valladolid

Valladolid

La APD Valladolid y el alcalde Jesús Julio Carnero destacan su cercanía, generosidad y compromiso con la ciudad y con el deporte.

La ciudad de Valladolid despide hoy a Gonzalo Cebrián Ruiz, presidente de la Real Sociedad Hípica de Valladolid, que falleció ayer a los 51 años de edad de forma repentina a consecuencia de un infarto. Su pérdida ha sido lamentada este sábado por distintas instituciones y representantes del ámbito social y deportivo.

La Asociación de la Prensa Deportiva Vallisoletana (APDV) expresó públicamente su pesar a través de las redes sociales, donde subrayó su vinculación constante con la entidad y su carácter cercano.

“La APD Valladolid lamenta el fallecimiento de Gonzalo Cebrián Ruiz, Pte. de la Hípica de Valladolid. Gracias por su generosidad, cercanía y apoyo constante, ofreciendo siempre su sede para los desayunos de la APDV”, señala el mensaje, en el que traslada también “nuestro más sincero pésame a su familia y allegados. D.E.P.”.

También el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quiso sumarse a las condolencias con un mensaje en el que destacó la dimensión humana y profesional de Cebrián Ruiz. “Una gran pérdida la de Gonzalo. Mi pesar y mi abrazo a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de CaixaBank y a todos los socios de la Real Sociedad Hípica de Valladolid. DEP”, escribió.

Gonzalo Cebrián Ruiz fue una figura muy ligada a la vida deportiva y social de la ciudad, al frente de una institución histórica como la Real Sociedad Hípica de Valladolid, desde la que impulsó numerosas iniciativas y abrió sus instalaciones a actividades de carácter empresarial y social. Su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de condolencia y reconocimiento en Valladolid.

En una entrevista difundida hace cuatro años por la Federación Hípica de Castilla y León con motivo de Valladolid como sede del Campeonato de Castilla y León de Saltos de Obstáculos 2021, Gonzalo Cebrián reivindicaba la recuperación de su protagonismo con la celebración del campeonato regional de salto en sus instalaciones.

También subrayaba que el regreso de esta competición suponía poner fin a quince años de ausencia del campeonato en el club y se enmarcaba en una estrategia más amplia para relanzar el deporte hípico en la ciudad. A ese objetivo se sumaba la organización, unos meses antes, de un concurso nacional de tres estrellas, con la vista puesta en consolidar de nuevo a Valladolid como sede habitual de grandes citas ecuestres.

La equitación se situaba como la principal seña de identidad de la entidad y su “punta de lanza”. Cebrián destacaba especialmente el papel de la escuela hípica, un proyecto que calificaba de exitoso y que permitía a niños y niñas iniciarse en este deporte desde los 3 o 4 años, primero con ponis y posteriormente con caballos, integrando la equitación en su vida desde edades muy tempranas.

Al mismo tiempo, el presidente recordaba que la Real Sociedad Hípica de Valladolid iba más allá del ámbito ecuestre y se definía como un club deportivo multidisciplinar. Entre sus referencias destacaba la presencia de un equipo de pádel en la primera división femenina, así como la actividad de sus escuelas y la amplia participación en disciplinas como tenis, fútbol o baloncesto.

Cebrián defendía, además, el deporte como una expresión cultural de primer orden, especialmente relevante para la formación de los jóvenes, y agradecía la difusión del campeonato regional, al considerar que el uso de las instalaciones del club para este tipo de eventos suponía una apuesta clara por el fomento de la actividad física y el deporte de base.

La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de las Contiendas. D.E.P.