Aquavall inicia una nueva fase de rehabilitación del colector de Daniel del Olmo con tecnología sin zanja y sin cortes de tráfico

Aquavall pondrá en marcha a partir del lunes 12 de enero una nueva fase de la rehabilitación integral del colector de saneamiento de la calle Daniel del Olmo, en el polígono industrial de Argales. Se trata de una infraestructura clave para el sistema de saneamiento de esta zona de Valladolid y da continuidad a las actuaciones realizadas el pasado año en el barrio de Las Delicias.

La intervención se ejecutará mediante tecnología sin zanja, un sistema que permite renovar el interior del colector sin necesidad de abrir la calle de forma continuada. El conducto, de grandes dimensiones —con un ovoide de 1.350 por 900 milímetros—, podrá rehabilitarse así con afecciones muy localizadas en superficie, limitadas a puntos concretos para la introducción y extracción del material técnico. De haberse utilizado métodos tradicionales, la obra se habría prolongado durante cerca de dos años, con un impacto mucho mayor sobre el tráfico y la actividad económica del entorno.

Los trabajos se han planificado en diez fases, con tramos sucesivos de entre 100 y 150 metros, y se desarrollarán a lo largo de seis meses, hasta el verano. El recorrido comenzará en el tramo de la calle Daniel del Olmo comprendido entre Arca Real y Vázquez de Menchaca, uno de los puntos más próximos al enlace con el Paseo del Arco de Ladrillo, y avanzará de forma progresiva hacia la Avenida del Norte de Castilla y el Paseo de Zorrilla.

El plan de obra está diseñado para evitar cortes completos de la vía, una de las principales arterias del polígono de Argales. Se producirán ocupaciones temporales de carriles, manteniendo siempre la circulación en ambos sentidos, así como cortes muy puntuales, generalmente de un solo día, necesarios para maniobras técnicas concretas.

La planificación se ha coordinado con el Área municipal de Tráfico y Movilidad y con la Asociación de Empresarios del Polígono de Argales, con el objetivo de interferir lo menos posible en el funcionamiento habitual de la zona. De hecho, el inicio de las obras se ha retrasado de forma deliberada para evitar que coincida con otras actuaciones en marcha y aprovechar un periodo de menor actividad empresarial.

Aunque no habrá cortes totales, Aquavall recomienda utilizar rutas alternativas, especialmente a través de la VA-20, ya que la reducción puntual de carriles disminuirá la capacidad de la calle. Las afecciones se comunicarán con antelación y estarán debidamente señalizadas, garantizando el paso peatonal y el normal desarrollo de la actividad económica.

Desde la empresa municipal recuerdan que este tipo de actuaciones preventivas permiten mejorar la fiabilidad del sistema de saneamiento, reducir el riesgo de averías y evitar intervenciones más complejas en el futuro.