Zonas a oscuras en el campus de la UVa y “riesgos para la seguridad”: advertencia del Procurador del Común

El Procurador del Común de Castilla y León ha instado a la Universidad de Valladolid (UVa) a intensificar de forma "urgente" las actuaciones de mantenimiento, seguridad e iluminación en el Campus Miguel Delibes, tras constatar diversas deficiencias que afectan tanto a la comunidad universitaria como a la ciudadanía que utiliza este espacio público.

La resolución, firmada por el Procurador del Común, Tomás Quintana López, responde a varias quejas ciudadanas relacionadas con el mal estado de conservación del campus y del entorno del apeadero ferroviario que da servicio a esta zona universitaria.

Entre los problemas denunciados figuran la falta de limpieza, la presencia de pintadas vandálicas, papeleras deterioradas, maleza invadiendo aceras y carriles bici, así como un elevado número de luminarias rotas o apagadas.

Durante una visita realizada por personal de la institución, se comprobó que, aunque el campus presenta en general un estado aceptable de limpieza, persisten deficiencias significativas, especialmente en materia de alumbrado público.

"Las zonas próximas al lago artificial, los accesos peatonales y el entorno del apeadero ferroviario fueron identificadas como puntos con escasa o nula iluminación, lo que genera una percepción de inseguridad y puede comprometer la integridad física de los usuarios, sobre todo en horarios nocturnos o en meses de menor luz natural", recuerda en la resolución a la que ha tenido acceso este medio.

Respuesta de la UVa

La Universidad de Valladolid ha informado de que realiza tareas periódicas de limpieza y mantenimiento a través de su unidad de jardinería y de la empresa concesionaria, además de haber solicitado en varias ocasiones la colaboración del Ayuntamiento para reforzar la vigilancia y reducir los actos vandálicos.

Asimismo, ha reconocido la sustracción de cableado del alumbrado en algunas zonas y ha planteado la instalación de luminarias fotovoltaicas, aunque condicionada a la disponibilidad presupuestaria.

En relación con el apeadero ferroviario, la UVA recordó que desde 2016 no tiene competencias sobre esta infraestructura, actualmente en obras por parte de ADIF. Estos trabajos, cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2026, incluyen mejoras de accesibilidad, la instalación de ascensores y la adecuación del paso inferior y de los accesos peatonales.

Imágenes facilitadas por el Procurador del Común

No obstante, el Procurador del Común considera necesario que la Universidad actúe con "mayor diligencia en la conservación de los espacios exteriores del campus, subrayando que se trata de un entorno de uso público y compartido".

En su resolución, recomienda eliminar con mayor frecuencia las pintadas vandálicas, reforzar la limpieza y el cuidado de las zonas verdes, mejorar de manera prioritaria la iluminación en los puntos más conflictivos y valorar la implantación de un sistema de vigilancia propio o reforzado.

La Universidad de Valladolid dispone ahora de un plazo de dos meses para comunicar si acepta o no las recomendaciones formuladas.

La resolución será publicada en la página web del Procurador del Común, una vez eliminados los datos de carácter personal.