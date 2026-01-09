Vallsur se llena de adrenalina por Pingüinos con una espectacular exhibición: estarán los mejores de España

La emoción y la adrenalina van a tomar Vallsur el próximo sábado, 10 de enero, con motivo de la celebración de Pingüinos 2026, gracias a una espectacular exhibición de Freestyle Motocross.

Una exhibición que va a tener lugar a partir de las 18:00 horas en el parking exterior del centro comercial vallisoletano y que va a reunir a algunos de los mejores pilotos del panorama, tanto nacional como internacional.

Vallsur se va a transformar en un escenario en el que se va a poder disfrutar de un show único en el que Maikel Melero, José Mincha y Mario Lucas van a desplegar todo su talento con saltos imposibles además de acrobacias aéreas y trucos de alto nivel.

Todo para ofrecer al público una experiencia que está cargada de emoción y también de pura adrenalina.

Esta exhibición será uno de los grandes atractivos de la programación especial con la que Vallsur se suma, un año más, a Pingüinos, la concentración invernal de motociclistas más grande de Europa, consolidándose como punto de encuentro para los amantes del motor durante los primeros días del año.

Además del Freestyle Motocross, hasta el 15 de enero se podrá disfrutar de la exposición de motos clásicas y antiguas, compuesta por 26 piezas únicas fabricadas entre los años 40 y 80, que permiten recorrer la evolución histórica del motociclismo a través de modelos icónicos y cuidadosamente restaurados.

La edición 2026 incluye también un homenaje especial a los afectados por la Dana de Valencia, con la exhibición de dos motocicletas Vespa dañadas durante las inundaciones, cedidas por el Museo de la Moto de Esguevillas de Esgueva y por particulares, como símbolo de recuerdo y solidaridad.