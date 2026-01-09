Robo acrobático en Valladolid: tres detenidos, uno de ellos un menor, tras saltar una valla de dos metros de un Punto Limpio

La Policía detiene a tres personas tras acceder a un Punto Limpio de Valladolid

Agentes de la Policía Nacional y Municipal de Valladolid han detenido a tres hombres, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el Punto Limpio de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la noche de ayer jueves, a las 23:30 horas, cuando la Sala CIMACC 091 recibió una llamada alertando de la presencia de tres individuos que habían saltado la valla perimetral del recinto.

A la llegada de las primeras dotaciones, los agentes se entrevistaron con el testigo, quien aseguró haber visto a los tres hombres acceder al interior del Punto Limpio y abandonarlo minutos después por la parte trasera, saltando nuevamente la valla.

Posteriormente, los identificó sin género de dudas mientras caminaban por la acera cercana.

Tras la interceptación, los agentes comprobaron que los tres individuos estaban indocumentados. Dos de ellos eran mayores de edad y el tercero un menor de 14 años.

La inspección del lugar permitió constatar que el acceso se había realizado sobre un muro de obra de aproximadamente 50 centímetros, sobre el que se encontraba una valla metálica de unos 2,20 metros de altura.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría de Policía Nacional, donde se instruyeron las diligencias correspondientes.

El menor fue entregado a sus progenitores tras la comunicación a la Fiscalía de Menores, mientras que los dos adultos quedaron en libertad en la mañana de hoy, con obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.