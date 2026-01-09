Los policías municipales de Valladolid vuelven a la calle y regalarán chocolate con churros: “Queremos avances"

Imagen de la concentración de los agentes municipales ante la Jefatura de la Policía de Valladolid de hace menos de un mes.

Los sindicatos CSIF y SPPM (Sindicato Profesional de Policías Municipales) han convocado una concentración conjunta este lunes, 12 de enero de 2026, a las 11:30 horas en la Plaza Mayor de Valladolid, coincidiendo con el 200 aniversario de la Policía Municipal.

El objetivo pasa por exigir avances “reales y efectivos en las condiciones laborales de la plantilla” en una movilización que “pretende visibilizar unas reivindicaciones que afectan al conjunto de la plantilla” pese a los “compromisos adquiridos por parte del Ayuntamiento que continúan sin resolverse”, informan desde CSIF.

Al finalizar la concentración, los sindicatos ofrecerán chocolate con churros a los asistentes, “como gesto de convivencia y unidad”.

La importancia de una participación masiva

Desde CSIF y SPPM se subraya la importancia de una participación masiva, al considerar este acto como clave para reforzar la posición sindical en la negociación y para trasladar un mensaje claro a la Corporación municipal: “La Policía Municipal necesita soluciones estructurales, no medidas coyunturales”.

Los sindicatos reconocen que, como consecuencia de las movilizaciones desarrolladas en los últimos meses, se han producido “algunos avances parciales”, como “pequeños pasos en la compensación de las restricciones vacacionales para 2025” o “el esfuerzo por reducir el recurso al personal forzoso”. Sin embargo, consideran que estas medidas “son claramente insuficientes” y no abordan el fondo del problema.

“Los avances logrados hasta ahora son mínimos y no resuelven una situación que se arrastra desde hace años”, señalan de forma conjunta CSIF y SPPM, que insisten en que la plantilla continúa soportando “la falta de descansos adecuados, con calendarios poco conciliadores y una disponibilidad no compensada adecuadamente”.

Reivindicaciones clave

Entre las principales demandas que motivan la concentración destacan “la eliminación definitiva de los servicios forzosos, la compensación real de la disponibilidad, y la implantación de medidas de planificación” que “permitan mejorar los descansos y la conciliación de la vida laboral y personal”.

Asimismo, CSIF y SPPM reclaman que se cumpla lo recogido en el acuerdo y demás normativa sobre la “implantación de coeficientes reductores acordes al trabajo realizado”, así como la puesta en marcha de un “sistema objetivo de carrera profesional, que reconozca la experiencia, la responsabilidad y el esfuerzo del conjunto de la plantilla”.

El 200 aniversario como punto de inflexión

Para ambos sindicatos, la coincidencia de la concentración con el 200 aniversario de la Policía Municipal de Valladolid no es casual. Consideran que esta efeméride “debe servir como punto de inflexión” para que “las condiciones laborales del cuerpo estén a la altura de su historia y del servicio que presta diariamente a la ciudadanía”.

“Es el momento de que las condiciones laborales de la plantilla vayan en consonancia con la historia y la relevancia de este servicio público esencial”, concluyen CSIF y SPPM, que advierten de que mantendrán y ampliarán las movilizaciones si no se alcanzan acuerdos reales y efectivos.