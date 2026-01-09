Lorenzo (37), un hostelero en Pingüinos: “Libramos 4.000 € el año pasado tras dos de pérdidas. 15.000 son gastos”

Lorenzo en Pingüinos, en su puesto de La Barbeería. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Las motos rugen desde hace días en Valladolid. Todo debido a una nueva edición de una de las citas moteras más importantes como es Pingüinos, que un año más, buscará superar su récord de asistencia.

Las actividades ya están en marcha, aunque será este viernes, 9 de enero, y el sábado del mismo mes cuando se desarrollen las más importantes. El Desfile de Banderas, o el de Antorchas, entre otras de esas citas que los amantes de las dos ruedas esperan a lo largo del año.

Dentro del Pingüinos Arena, el recinto que acoge la cita va a estar, por cuarto año consecutivo, Lorenzo García Vega. Salmantino de nacimiento, de 37 años, suma cinco al frente de La Barbeería, un establecimiento hostelero ubicado en Arroyo de la Encomienda.

Desde el pasado miércoles tiene todo preparado en el recinto. Ha trasladado su establecimiento hostelero al lugar para dar las mejores hamburguesas, y un buen caldo caliente a los asistentes.

“Es el evento más duro del año, pero el que da el pistoletazo de salida al mismo. Llevamos asistiendo a Pingüinos, prácticamente, desde que abrimos en Arroyo”, explica el hostelero en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La Barbeería presente en Pingüinos. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Lorenzo, un trabajador nato

“Me defino como una persona trabajadora. Soy un emprendedor muy echado para delante. Si no hay un charlo en el que meterme, lo fabricamos para afrontar todos los retos que están por llegar”, afirma Lorenzo.

A sus 37 años, el salmantino, es amante del Kick Boxing, y de los deportes de contacto y suma más de 20 años de experiencia en el mundo hostelero. Todo ello a pesar de que tener la carrera de Criminología, que completó en su ciudad natal.

“Pasé una infancia buena y divertida. De pequeño pensaba en ser Policía y luego barajé dedicarme a la investigación privada. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y, finalmente, acabé en Arroyo de la Encomienda”, añade nuestro protagonista.

A la localidad vallisoletana llegó en 2011, por trabajo y con su actual esposa. Tiene dos hijos de cuatro y seis años. Sería en 2020, a finales, cuando decidió abrir las puertas de La Barbeería, establecimiento hostelero ubicado en la calle Severo Ochoa número 24.

“Abrimos en plena pandemia. A finales de 2020. El 6 de noviembre de ese año, día en el que íbamos a inaugurar, recuerdo que se impusieron restricciones y nos tocó adaptarnos y activar el Delivery. Pese a todo, aquí seguimos cinco años después”, añade el hostelero.

Por cuarto año consecutivo estará en Pingüinos ofreciendo su mejor repertorio a los asistentes.

La Barbeería en Pingüinos

“Pingüinos es, sin lugar a dudas, el evento más duro del año. Por las horas, por el frío y porque es después de Navidad, tras las fiestas de Nochevieja y Reyes. Nos pilla un poco el toro, pero, al final, acabamos llegando”, asegura Lorenzo.

El miércoles tenía todo montado en el Pingüinos Arena. Su carpa con más de 100 metros cuadrados de superficie, con su furgoneta, su plancha, freidora y demás. Prácticamente, se puede decir que La Barbeería está en el recinto motero hasta el próximo domingo.

Allí están ofreciendo una hamburguesa de calidad con carne cien por cien de ternera, lechuga, tomate, queso y una salsa casera que es única, al precio de siete euros. También el clásico ‘pechuguito’ a seis euros y un caldo casero que no puede faltar en la cita.

“Todo tiene que ser rápido y estar caliente. El caldo es clave. Vale dos euros y tiene mucho éxito porque es casero, de nuestros cocidos. Lo rescatamos de ahí y lo servimos a los amantes de las dos ruedas”, explica nuestro protagonista.

Imagen del puesto de la Barbeería en Pingüinos. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Lorenzo asegura que lo que “más venden” son las hamburguesas y apunta que contrata a diez trabajadores para la cita.

Ganancias

“Libramos 4.000 euros el pasado año tras dos de pérdidas. 15.000 son gastos. Tienes que hacer grandes cajas en apenas tres días para salir ganando. Es un evento costoso, con mucho desgaste tanto físico como económico”, añade Lorenzo hablando de las ganancias.

Son muchos los gastos que tiene que afrontar. Desde el alquiler del suelo en el lugar, pasando por el producto, y el pago a los empleados, que se esmeran porque todo salga a la perfección.

“Pingüinos es un gran escaparate para nosotros. Para mostrar nuestra mejor versión. Miramos el 2026 con esperanza, pese a las subidas de costes y demás”, asegura Lorenzo, satisfecho.

Tras cinco años, La Barbeería se ha hecho un hueco ya en la hostelería de la provincia de Valladolid. El objetivo pasa por conservar esa base y seguir creciendo, también en Pingüinos.