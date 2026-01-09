Fallece Ángel Santaolaya, ginecólogo y visionario de la reproducción asistida en Valladolid

El doctor Ángel Santaolaya Gallardo (Valladolid, 1951), referente de la ginecología y obstetricia en Castilla y León y pionero en la promoción de la salud sexual y reproductiva, ha fallecido este viernes al mediodía a los 74 años tras permanecer ingresado durante quince días en el hospital.

El médico sufría desde hace años un deterioro cognitivo. Santaolaya fue también concejal socialista del difunto Tomás Rodríguez Bolaños. La noticia ha sido anunciada por el concejal Pedro Herrero en redes y confirmada a este medio por fuentes cercanas a la familia.

Especialista en cáncer ginecológico y en el estudio y tratamiento de la infertilidad, Santaolaya fue una figura clave en el desarrollo de la reproducción asistida en Valladolid y en la comunidad autónoma.

Visionario y firme defensor de la reproducción asistida desde finales de los años ochenta, Ángel Santaolaya trabajó incansablemente para que los avances que hoy son una realidad pudieran desarrollarse.

Su legado perdura en la práctica médica actual y en el posicionamiento de Castilla y León —y de España— como referente europeo y mundial en reproducción asistida.

Doctorado en Medicina y profesor de Obstetricia en la Universidad de Valladolid, compaginó su labor médica con la política municipal. Fue concejal de Salud por el PSOE durante el segundo mandato del alcalde Tomás Rodríguez Bolaños. Bajo su gestión se impulsó el Centro Municipal de Promoción de la Salud, inaugurado el 26 de octubre de 1984 en la Casa del Barco.

Este centro fue pionero en ofrecer orientación y seguimiento de métodos anticonceptivos, diagnóstico precoz de enfermedades de transmisión sexual y clases de preparación al parto, en una época en la que estos servicios no estaban disponibles en otras estructuras sanitarias.

En 1987 abandonó la política para centrarse en la sanidad privada. Se incorporó a Ginemédica entonces el único centro acreditado en Valladolid para la interrupción voluntaria del embarazo.

Posteriormente abrió la clínica ginecológica Recoletas, que se convirtió en la primera en ofrecer tratamientos de fecundación in vitro en Castilla y León.