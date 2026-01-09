Colapsa el centro de Valladolid tras un accidente entre turismos con heridos: cortado una hora el Paseo de Zorrilla

El Paseo de Zorrilla con San Ildefonso, donde se ha producido el acciendente.

Una mujer de unos 40 años ha tenido que ser trasladada a un centro hospitalario de Valladolid y otro varón ha resultado herido y no podía salir de su vehículo tras un accidente en el Paseo de Zorrilla, esquina con Caballería, entre dos turismos en Valladolid, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 12:19 horas de esta mañana de viernes, 9 de enero, y desde la sala del 112 se ha dado aviso a los Bomberos de Valladolid, a la Policía Nacional y a los Bomberos de la ciudad.

Un accidente que ha provocado problemas al tráfico y ha colapsado el centro de la ciudad vallisoletana ya que se ha tenido que producir un corte en el lugar tras el siniestro, como ha informado la Policía Municipal en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Corte que se ha producido desde las 12:19 horas y hasta las 13:30 horas de este viernes.

A eso de las 14:00 horas se podía circular con normalidad por el lugar.