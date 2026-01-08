Valladolid enciende los motores de Pingüinos 2026: "Somos los más hospitalarios del mundo cuando más frío hace"

Valladolid inicia este jueves, 8 de enero, y hasta el próximo domingo 11 la mayor concentración invernal de motos de Europa. Pingüinos 2026 ha encendido ya los motores de su 43 edición en la que se espera que vuelvan a superar los más de 40.000 participantes, llegados desde distintos puntos de la geografía nacional y hasta internacional.

"Es algo ya intrínseco al hecho de ser vallisoletano, que nos llena de orgullo no solo desde un punto de vista económico, sino también social. La concentración hace que seamos capaces de ser los más hospitalarios del mundo cuando más frío hace", ha destacado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la inauguración.

El regidor, que ha estado acompañado por la presidenta del club organizador (Turismoto), Raquel Arroyo, y el director general y portavoz de Pingüinos, José Manuel Navas, ha incicidido que en Valladolid no se acaba la Navidad con la llegada de los Reyes Magos, sino que lo hace "con la marcha de los moteros".

Blanca Jiménez, José Manuel Navas, Raquel Arroyo y Jesús Julio Carnero este jueves en la campa de Pingüinos

Ha querido tener una especial referencia a Arroyo, Navas y todos los miembros de la organización, quienes consiguen que "vallaadolid sea el epicentro de las concentraciones invernales de moto a nivel europeo".

En esta edición, se espera que vuelvan a superarse los más de 40.000 participantes, colocando a Valladolid en el "mapa de las concentraciones invernales como la primera".

Carnero ha recordado que el agradecimiento de Valladolid a este evento "es tal, que ya el año pasado decidimos que este lugar (antigua Hípica Militar) se llame 'Pingüinos Arena' porque ya está vinculado y de qué manera".

Asimismo, ha anunciado que se dotará a los dos edificios del complejo donde acampan los moteros y se celebran los conciertos y algunas de las actividades de Pingüinos, de placas solares. Algo que prevén se lleve a cabo durante este primer semestre del año "para que el suministro sea todo energía solar".

En otro orden de cosas, el alcalde ha pedido a quienes acudan a Pingüinos que lo hagan "de manera responsable, adecuada y que puedan volver a sus casas y el año que viene disfrutar" de nuevo.

ZBE

En cuanto a las críticas por eliminar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) durante la celebración de Pingüinos 2026, Carnero se ha defendido asegurando que están "cumpliendo la ley" porque así se refleja la excepcionalidad en la ordenanza de movilidad que regula la medida.

"La ZBE es algo que tiene que estar adecuadamente medido y dimensionado. Nosotros hemos reducido al mínimo concreto que entendemos legalmente porque no creemos en ella, y esa es en la realidad en la que nos encontramos", ha precisado.

A pesar de ello, ha insistido que en lo que sí que cree "es en la legalidad" y "por tanto cumplimos" con ella. Asimismo, ha querido reflexionar y se ha preguntado "qué ocurriría si por tener establecido la ZBE en su totalidad, no hubiera excepción como la presente y no contáramos con una edición de Pingüinos".

"¿Cuál sería el sentir de todas esas personas que dicen ahora que no se debe excepcionar la ZBE en un momento del año como es la llegada de Pingüinos?", ha cuestionado.

Por ello, ha considerado que están haciendo "lo correcto", además de insistir en que se está "cumpliendo la legalidad vigente que es la contenida en la propia ordenanza".