Sin peluquera desde noviembre, Valoria la Buena crea un espacio municipal de belleza y estética: “Por una renta simbólica”

Local habilitado para el centro de belleza y una infografía de cómo quedaría Cedida por el Ayuntamiento

En los pueblos, los pequeños servicios son mucho más que una comodidad. Es el día a día. En Valoria la Buena (Valladolid), la jubilación de Charo el pasado mes de noviembre, la peluquera de toda la vida, ha dejado un vacío que se nota especialmente entre las personas mayores.

Ahora, el Ayuntamiento quiere dar respuesta a esa necesidad con la creación de un nuevo espacio de belleza y salud, un proyecto pensado no solo para ofrecer un servicio básico, sino también para mejorar la calidad de vida y seguir apostando por el futuro del municipio.

Así, el Ayuntamiento trabaja en la puesta en marcha de un nuevo servicio muy demandado por los vecinos. Se trata de un espacio de belleza y salud que incluirá peluquería, pedicura y masajes.

El nuevo local, que antes era un almacén, se ubicará en el Paseo Alfonso XI y contará con una superficie aproximada de 50 metros cuadrados.

En él se instalarán varios puestos de peluquería, así como una cabina de masaje y otra para pedicura, servicios que actualmente se prestan de forma provisional en el centro de jubilados.

El alcalde de Valoria la Buena, Javier Calvo, explica a EL ESPAÑOL Castilla y León que la falta de peluquería afecta especialmente a las personas mayores y a los vecinos de la residencia, que tienen más dificultades para desplazarse fuera del municipio.

“Igual que en los pueblos pequeños se intenta mantener un bar u otros servicios básicos, creemos que la peluquería también es necesaria”, señala.

El Ayuntamiento asumirá el coste de la adecuación del local, que rondará los 50.000 euros, a falta de cerrar el presupuesto definitivo.

Una vez finalizadas las obras, el espacio saldrá a licitación para su explotación mediante "una renta simbólica", con el objetivo de facilitar que profesionales del sector puedan instalarse en el municipio.

El Consistorio entregará el local completamente acondicionado y listo para comenzar la actividad.

La previsión es que la licitación se realice de manera inmediata y que el nuevo servicio pueda estar en funcionamiento en un plazo aproximado de cuatro o cinco meses, ya que se trata de adaptar un local municipal ya existente.

Fijar población

Desde el Ayuntamiento destacan la importancia de este tipo de iniciativas para fijar población y mejorar la calidad de vida en el medio rural. “Son pequeños detalles que no suponen una gran inversión, pero que marcan la diferencia para los vecinos”, apunta el alcalde.

Además, el proyecto también busca agrupar en un mismo espacio servicios que hasta ahora se ofrecían de forma dispersa.

Javier Calvo anima a las personas interesadas en el sector de la belleza a optar a la licitación, destacando que puede ser una buena oportunidad tanto para vecinos del pueblo como para profesionales de fuera que quieran establecerse en Valoria la Buena.

Este proyecto forma parte de una línea de trabajo más amplia del Ayuntamiento, que afronta 2026 con varios proyectos e inversiones en marcha, orientados a mejorar los servicios y el futuro del municipio.