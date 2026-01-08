Más de 50.000 personas disfrutan de la magia del Belén Bíblico Monumental de la Diputación por Navidad

Visitantes en el Belén Bíblico Monumental de la Diputación de Valladolid. Fotografía: Diputación de Valladolid.

Todo un éxito, un año más. Un total de 50.916 personas han visitado el Belén Bíblico Monumental que ha sido realizado por la Asociación Belenista Castellana y que, en esta ocasión, ha estado ambientado en Albarracín.

Como cada año, ha destacado la gran aceptación que el Belén de la Diputación ha tenido. Y es que el dato se incrementa, cada año.

En esta ocasión se ha incrementado, con respecto al pasado año, en un total de 1.372 personas que se han acercado durante estos días a visitar este belén con el que la institución provincial ha querido invitar a vivir el espíritu de la Navidad.

Albarracín como escenario

El Belén Monumental de este año se ambienta en Albarracín, considerada una joya del patrimonio turolense y uno de los pueblos más bellos de España.

La Asociación Belenista Castellana ha capturado la esencia del municipio: sus calles estrechas y empedradas, las casas con balcones de madera y sus plazas características, que sirven de marco para las principales escenas bíblicas.

Entre los espacios representados se encuentran los hornos de yeso característicos de la zona, la Puerta de Molina, por la que la Sagrada Familia inicia su huida a Egipto, el puente de Rudilla sobre el Guadalaviar, la Catedral del Salvador coronando la ciudad y albergando la escena de Jesús entre los doctores

Así como la Plaza Mayor y la Casa Consistorial que acogen el Empadronamiento y la búsqueda de posada, para culminar finalmente en la Ermita del Carmen, donde se presenta la representación de la Natividad.