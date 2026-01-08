Se busca en Valladolid a un delincuente itinerante que se llevó dos bolsos de una pizzería y un bar: uno con un móvil de 950 €

Investigadores de la Policía Nacional han esclarecido dos hurtos que se han cometido en Valladolid a través del método denominado como del “descuido” que fueron cometidos por un hombre sobre el que se ha cursado una orden de búsqueda y detención.

Unos hechos que fueron denunciados por las víctimas en dependencias policiales. El primero de ellos tuvo lugar en noviembre y el segundo en diciembre de 2025. En las dos ocasiones, las víctimas echaron en falta sus pertenencias. Todo después de que este varón se hiciera con ellas.

En el primero de los hurtos el presunto autor de los hechos se llevó el bolso de la víctima. Dentro había documentación y tarjetas bancarias y también su móvil. La mujer tenía su bolso en el respaldo de la silla de la pizzería en la que cenaba y el hombre aprovechó el descuido para hacerse con él y abandonar el lugar.

En el segundo de los hurtos, las circunstancias fueron muy parecidas, como apuntan fuentes policiales. El hombre se llevó el bolso con un móvil valorado en 950 euros del local. La víctima se dio cuenta más tarde.

Ambas denuncias se derivaron al Grupo de Hurtos de la Policía Nacional de Valladolid que trabajaron para determinar la identidad del presunto autor.

Tras múltiples gestiones han podido determinar, sin ningún género de dudas, la identidad del presunto autor de los hechos que se trata de un “delincuente itinerante especializado en hurtos por el método del descuido”.

El atestado policial con las conclusiones de la investigación se pusieron en conocimiento de la autoridad judicial. Se ha cursado una orden de búsqueda y detención sobre el individuo.