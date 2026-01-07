Vuelos desde Valladolid a Canarias por 90 euros hasta el 30 de junio de 2026

El año nuevo comienza con promociones, que lanza la compañía Binter, para adquirir, hasta el 19 de enero, billetes a precios reducidos para viajar en ‘modo canario’ entre Valladolid y Canarias desde el 1 de marzo y hasta el 30 de junio de 2026.

Con esta iniciativa se pueden comprar billetes desde 90 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, con el fin de volar a cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o en Tenerife.

Los pasajeros de estos vuelos disfrutarán de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2, el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio.

A esto, se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía, y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Cuatro vuelos directos a la semana con Canarias

Con los vuelos directos con Tenerife presentes en el periodo estival y que Binter extiende a la temporada de invierno, Valladolid está unida por el aire con Canarias cuatro días a la semana, con el Aeropuerto de Tenerife Norte, los miércoles y sábados, y con Gran Canaria, los lunes y jueves.

Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.