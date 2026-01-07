Valladolid amanece cubierta por un manto de nieve el día que despide a la Navidad

La nieve ha cubierto Valladolid, sorprendiendo a los ciudadanos a primera hora de este miércoles 7 de enero

Valladolid despide este miércoles, 7 de enero, a la Navidad. Y lo hace cubierta completamente de blanco como consecuencia de una nevada que durante toda la noche ha ido depositándose en las calles y carreteras de la ciudad del Pisuerga.

Los ciudadanos se han despertado con la sorpresa, encontrándose carreteras, aceras, parques y vehículos estacionados en el exterior completamente cubiertos por la nieve.

En barrios como Parquesol, la fina capa, de más o menos un centímetro, cubría por completo el firme, las aceras y los parques. Ya en el centro y en las principales arterias de comunicación de Valladolid, el servicio de limpieza del Ayuntamiento estaba trabajando para adecentar las calles y la calzada, con el objetivo de evitar accidentes importantes.

No obstante, a pesar de ello, se han producido al menos cuatro accidentes, aunque de poca gravedad, como consecuencia de este fenómeno meteorológico durante las primeras horas de este miércoles.

Cabe resaltar que la borrasca Francis aún está hoy presente en la ciudad del Pisuerga, dejando temperaturas mínimas de 2ºC bajo cero, lo que ha propiciado precisamente la nevada durante la noche.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las máximas no superarán los 8 grados. Será a partir de este jueves cuando las previsiones ya comiencen a experimentar una leve subida de las temperaturas mínimas.

De esta manera, mientras las mínimas no bajarán de 1ºC, las máximas apenas subirán con 9ºC previstos para este próximo jueves. Ya el viernes, las máximas se mantendrán en la misma cifra, pero las mínimas se situarán en los 3ºC.