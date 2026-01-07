Reventados varios buzones con petardos en un pueblo de Valladolid: “No vamos a normalizarlo”

Aspecto en el que quedaron los buzones Cedida por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Villabáñez ha denunciado públicamente una serie de actos vandálicos ocurridos en los últimos días en el municipio, tras registrarse varios daños en viviendas particulares que han generado preocupación entre los vecinos.

El incidente más grave tuvo lugar la pasada noche, alrededor de la 1:20 horas, en una vivienda de la calle Hilario Vidarte.

Según ha trascendido, una vecina sufrió la explosión de un petardo que fue introducido en el buzón de su domicilio, provocando la destrucción total del mismo y daños en el contador de la luz.

Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, aunque el suceso causó un gran susto a la familia afectada.

Los hechos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil.

Este ataque no es un hecho aislado. En noches anteriores se han registrado daños en otros dos buzones del municipio, así como la rotura de respiraderos en otra vivienda, lo que descarta que se trate de simples bromas y apunta a conductas incívicas reiteradas.

Desde el Ayuntamiento han condenado rotundamente estos actos y han pedido a la persona o personas responsables que cesen inmediatamente en este tipo de comportamientos.

“Villabáñez es un pueblo tranquilo y no vamos a normalizar este tipo de comportamientos”, han señalado desde el Consistorio en redes sociales.

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la colaboración vecinal para que, ante cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos, se ponga en conocimiento de las autoridades competentes.