Denuncian que Valladolid alcanzó en 2025 el nuevo límite legal de contaminación del aire por dióxido de nitrógeno

Ecologistas en Acción ha denunciado este miércoles que Valladolid alcanzó en 2025 el nuevo límite legal de contaminación del aire por dióxido de nitrógeno. Además, la organización ecologista ha considerado "insuficiente" la actual zona de bajas emisiones y ha recurrido su suspensión "arbitraria" durante la concentración motorista Pingüinos.

Ecologistas en Acción ha asegurado que, con los datos recopilados de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de una veintena de ciudades medias y grandes, Valladolid entre ellas, "se comprueba que todas han superado durante 2025 el nuevo valor límite anual establecido por la Unión Europea para el dióxido de nitrógeno (NO2), emitido al aire urbano principalmente por el tráfico motorizado que accede y circula por las calles".

"Aunque en los últimos años ha venido reduciéndose paulatinamente la presencia de este contaminante en el aire que respiramos, sobre todo por efecto de la renovación del parque de automóviles y del mayor peso de los de gasolina sobre los diésel, las dieciocho ciudades analizadas deberán hacer un mayor esfuerzo para cumplir el nuevo valor límite legal", ha añadido la organización.

Además, ha subrayado que los niveles más elevados de este contaminante se han registrado durante el año pasado "en las estaciones Plaza Elíptica de Madrid, Avenida Juan XXIII de Málaga, Granada Norte, Eixample de Barcelona y San Basilio de Murcia, con una concentración media anual en torno a 30 microgramos por metro cúbico de aire (μg/m3), frente a los 20 μg/m3 que deben alcanzarse antes del 1 de enero de 2030 y los 10 μg/m3 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

"Ninguna ciudad española incumplió en 2025 el obsoleto valor límite anual vigente, establecido en 40 μg/m3, que no se supera en España desde 2022", ha añadido la organización.

13 ciudades

Ecologistas en Acción ha hecho hincapié en que "otras tras trece ciudades analizadas también han superado durante el año pasado el nuevo límite legal de NO2, destacando las estaciones Felisa Munárriz en Pamplona (27), Olivereta de València (26), Torneo en Sevilla (25), María Díaz de Haro en Bilbao (25), Oeste en Vigo (25), Palacio de Deportes en Oviedo (24) y Plaza de Pontevedra en A Coruña (23)".

"Las ciudades que registraron concentraciones de NO2 más bajas fueron Palma (Foners, 22), Córdoba (Avenida Al-Nasir, 22), Zaragoza (Avenida de Soria, 21), Burgos (Avenida de Cantabria, 21), Valladolid (Arco de Ladrillo, 20) y Santa Cruz de Tenerife (Piscina Municipal, 20), las dos últimas sólo unas décimas por encima del nuevo límite legal a cumplir en 2030", ha señalado.

Ecologistas en Acción ha considerado que las elevadas diferencias entre las estaciones de medición de ciudades con poblaciones similares como Málaga, Sevilla o Zaragoza entre las más grandes y Granada, Palma o Valladolid entre las intermedias obedece "a la deficiente ubicación de muchas estaciones supuestamente orientadas al tráfico, que no están emplazadas en los puntos críticos de contaminación, según establece la nueva normativa".

"Esto conlleva que las mediciones de las ciudades con niveles de NO2 más bajos o de otras ciudades medias como Alicante, Cartagena, Elche y Las Palmas de Gran Canaria que ni siquiera disponen de estaciones orientadas al tráfico no resulten representativas de la calidad del aire que respira buena parte de sus habitantes, según han acreditado las campañas de medición de NO2 realizadas en los últimos años por Ecologistas en Acción", ha añadido la organización.

La organización ambiental reclama por ello al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que "obligue a revisar la ubicación de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de las ciudades españolas, para adaptarlas a los nuevos criterios legales de localización". "En cualquier caso, dado que todas las ciudades analizadas incumplirían el nuevo límite legal, Ecologistas en Acción pide políticas de mejora de la calidad del aire que reduzcan la presencia de automóviles en nuestras áreas urbanas", ha añadido el grupo.

Recurso al TSJCyL

Además, en este sentido, vencido hace tres años el plazo para que los 150 municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones, la organización ha asegurado que "la implantada con dos años y medio de retraso en Valladolid está resultando inoperante para mejorar la calidad del aire en la ciudad, por su pequeño tamaño y la laxitud de las restricciones de acceso establecidas".

Ecologistas en Acción ha demandado por ello al Ayuntamiento de Valladolid ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pidiendo una zona de bajas emisiones "eficaz".

La organización ambiental ha recurrido además la suspensión "arbitraria" de la zona de bajas emisiones durante la concentración motorista Pingüinos, que demuestra "el nulo compromiso municipal con la mejora de la calidad del aire y sacrifica el derecho a la salud y al medio ambiente por los intereses económicos de una entidad privada como Turismoto, y pide que se impida la circulación masiva de motos de gran cilindrada por la ciudad durante este fin de semana, facilitando el acceso al centro de los motoristas en transporte público".

"Por otro lado, y a la vista de la necesidad de acciones contundentes que permitan rebajar los niveles de contaminación del aire, la organización ecologista valora de forma muy negativa la prórroga que ha aprobado la Comisión Europea en relación a la prohibición de la venta de vehículos de combustión prevista para 2035. Esta medida manda un mensaje completamente equivocado tanto en materia de reducción de emisiones tóxicas para la salud como de gases de efecto invernadero", ha subrayado Ecologistas en Acción.

La organización ecologista ha recordado que el dióxido de nitrógeno "es un gas amarillento tóxico que al inhalarse afecta a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica, con la consiguiente merma de la resistencia a las infecciones, siendo responsable de 4.100 muertes prematuras en 2023 en España, según el último informe sobre la calidad del aire publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente".