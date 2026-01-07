El contundente mensaje de Clara, la médica de un pueblo de Valladolid: “No somos el saco de boxeo de la sanidad pública”

El comunicado de Clara y el centro de salud de Viana de Cega.

Viana de Cega es un municipio que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuenta con una población de 2.282 habitantes en la actualidad. Está dentro de la Zona Básica de Salud de Laguna de Duero y cuenta con un consultorio médico que da servicio a la población del lugar durante toda la semana.

En las últimas horas, y después de que el propio Ayuntamiento de Viana publicara un comunicado a través de sus redes sociales, se ha conocido la situación de Sara, la médica del municipio que, como asegura Alberto Collantes, alcalde de Viana de Cega, ha tenido que “coger la baja” tras sufrir unos episodios poco agradables.

“Clara está de baja. Llevaba en el centro de salud de nuestro pueblo desde mayo, aproximadamente. Tenía un gran disgusto por tres casos que ha tenido que sufrir estos meses y en los que hemos tenido que avisar, incluso, a la Guardia Civil”, añade el primer edil.

A través de su escrito, la médica ha sido clara y ha asegurado que “no somos el saco de boxeo de la Sanidad pública”. Los vecinos del municipio se han volcado con ella a través de las redes sociales.

El caso de Clara

“A día 1 de enero de 2026 quiero deciros algunas palabras. Estas últimas semanas han sido muy intensas en todos los sentidos. Lo he pasado mal por cuatro personas, únicamente, porque el resto de todos vosotros me habéis demostrado vuestro cariño en estos días”, comienza la profesional sanitaria en su escrito dirigido a la población de Viana de Cega.

Añade que, como médico de familia, ha intentado “hacerlo lo mejor posible” en estos meses de trabajo, afirmando que “en algunas ocasiones lo habré logrado y en otras no” y admitiendo que su intención “siempre ha sido ayudar” para añadir que “hay situaciones que no se pueden admitir”.

“Desde la Atención Primaria trabajamos al 1.000% atendiendo a 50-60 pacientes todos los días, urgencias, etc. Nosotros no tenemos la culpa de que no haya profesionales suficientes para cubrir todo esto, pero hacemos lo que podemos”, explica Clara.

La médica asegura que son pacientes, pero también personas y que “merecen respeto”, argumentando que “la consulta es un espacio de autonomía, confidencialidad y respeto” y que “los insultos, las malas caras o los portazos son algo que nadie desearía en su vida diaria ni en su puesto de trabajo”.

Saco de boxeo

“Los profesionales de esta especialidad somos conscientes de que atravesamos momentos difíciles, pero no somos el saco de boxeo de la sanidad pública. Queremos trabajar en condiciones dignas y ser respetados como en cualquier trabajo”, asegura Clara.

También ha querido quedarse “con lo bueno” que “es mucho, muchísimo” y ha dado “las gracias de corazón” por todas las “muestras de cariño recibidas estos meses y días”.

“Os llevo conmigo y os deseo que, a todos aquellos que estáis pasando un problema de salud importante, os recuperéis pronto, luchad, sed valientes y no tiréis la toalla, porque en la vida hay momentos muy duros, pero siempre hay que seguir adelante”, apunta.

Ha querido acordarse del propio Alberto Collantes, de Montse, de Fundación Personas, de Ricardo, de la Residencia Lacort, de Carmen, la farmacéutica del lugar y de Yoli y Alicia.

“A los que me habéis hecho daño, no ganáis, todo lo contrario. Espero que, en este año, aprendáis el significado de dos palabras tan importantes como son el respeto y la educación, aunque, también creo que, a estas alturas, será difícil”, ha finalizado Clara en su escrito deseando un feliz 2026.

Viana de Cega con Clara

Alberto Collantes, el alcalde de la localidad vallisoletana, ha querido mandar un mensaje de fuerza a la sanitaria y ha destacado que el pueblo “está con ella”. Son muchos los mensajes de ánimo que Clara ha recibido en las últimas horas.

“Clara llevaba desde mayo, ahora estamos a la espera de que alguien cubra su plaza de forma definitiva. De momento hemos podido recuperar el servicio tras tres días sin médico”, añade en declaraciones a este medio el regidor.

El alcalde espera que “tras la baja de Clara, todo se normalice” para que esto “no vuelva a ocurrir”.