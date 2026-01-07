El Ayuntamiento da luz verde a la ampliación de 16 consultas en los centros de salud de Parque Alameda y Arturo Eyries

La atención sanitaria en Valladolid dará en los próximos meses un paso adelante. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado este miércoles la concesión de dos licencias urbanísticas para mejorar y ampliar los centros de salud de Parque Alameda y Arturo Eyries, en total serán 16 consultas.

En este caso se trata de unas actuaciones impulsadas por la Gerencia de Salud que buscan “modernizar las instalaciones y adaptarlas a las necesidades actuales y futuras de los vecinos”.

Concretamente, en el Centro de Salud de Parque Alameda, situado en la Carretera de Rueda, 137, se ha autorizado la ampliación del edificio dentro de la propia parcela.

La actuación se realizará hacia la zona norte, donde actualmente se ubica un pequeño aparcamiento, y supondrá cerca de 295 metros cuadrados más de superficie construida.

La intervención permitirá crear seis nuevas consultas en la planta primera y mejorar la dotación de aseos para los usuarios.

El proyecto respeta el diseño original del centro, construido en 2005, y mantiene la zona ajardinada central que caracteriza al edificio.

Además, al tratarse de un centro en funcionamiento, las obras se organizarán para reducir al máximo las molestias y garantizar que la atención sanitaria continúe con normalidad.

Arturo Eyries

Por su parte, el Centro de Salud de Arturo Eyries, en la calle Puerto Rico, 1, afrontará una importante reordenación de su Área de Inspección Médica. La actuación se desarrollará en unos 360 metros cuadrados de la planta primera del ala suroeste del edificio.

Hay que recordar que se trata de uno de los más visitados de la ciudad ya que también atiende Urgencias. En este caso sus instalaciones ya se muestran algo obsoletas.

El proyecto contempla la redistribución de espacios, la renovación de instalaciones y la construcción de una escalera de emergencia exterior.

Gracias a esta reorganización, el centro contará con diez nuevas consultas, además de salas de espera, pasillos y aseos, diseñados con un enfoque flexible que permitirá adaptarlos a distintas especialidades médicas en el futuro.

Las obras en Arturo Eyries también incluyen mejoras orientadas a reducir el consumo energético, mediante la modernización de las instalaciones y del propio edificio.