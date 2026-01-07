Ana (51) y Blanca (22), madre e hija de rebajas por Valladolid: “Gastaremos unos 100 euros, en Navidad lo dimos todo”

Las calles de Valladolid se llenaban, este miércoles, 7 de enero, de bolsas. Eran muchos los vallisoletanos que, desde primera hora de la mañana, y a pesar de las bajas temperaturas, acudían a los comercios del centro de la ciudad para comprar en el inicio de las rebajas.

El inicio de este año 2026 llega con esta fecha marcada en el calendario de muchos, con las ansiadas rebajas de invierno, momento en el que las grandes firmas nacionales y también los pequeños comercios locales, ponen a la venta sus productos a un precio menor.

Esta campaña, que ha empezado oficialmente el 7 de enero y que va a durar dos meses supone un aumento en la facturación de los negocios. Muchos de ellos han ganado tiempo poniendo descuentos ya desde antes, también sus páginas web.

EL ESPAÑOL de Castilla y León se ha desplazado hasta el nuevo Zara que se ubica en la calle Constitución de la ciudad del Pisuerga. Desde las 10 horas, cuando ha abierto sus puertas, eran muchos los que entraban al lugar y salían con sus bolsas.

Hablamos con alguno de ellos que nos cuentan cuánto se van a gastar en busca de esas “gangas” tan preciadas en rebajas.

Ana y Blanca, madre e hija en rebajas

Ana, una vallisoletana de 51 años, se desplaza hasta la conocida tienda vallisoletana en compañía de su hija Blanca, de 22, con el fin de realizar devoluciones y también en busca de ofertas.

“Afrontamos las rebajas con calma. Gastaremos unos 100 euros, en Navidad lo dimos todo. Venimos a hacer devoluciones y si vemos algo que nos encaja, lo cogeremos. En Navidad ya hay sitios que adelantan sus ofertas y hemos aprovechado”, asegura Ana.

Añade que “la diferencia de precios no es tanta ahora” con respecto a hace unas semanas, mientras que su hija, Blanca, recalca las palabras de Ana añadiendo que “no hay que desaprovechar alguna ganga que pueda surgir”.

Ambas van ya, desde primera hora de la mañana, cargadas de bolsas.

A descambiar regalos de Navidad y ver si cae algo más

Alberto, de 38 años, asegura, antes de entrar al comercio, que “se va a tomar un café” y “va a echar un ojo por si hay algo interesante”. Añade que “no hay límite en rebajas” de gasto y que “no tiene una planificación de gasto estipulada”.

“Venimos a descambiar regalos de Navidad y ver si cae algo más. Lo primero que quiero es descambiar todo esto. En rebajas me puedo gastar, como mucho, unos 100 euros”, afirma Micaela, una joven de 20 años, que también atiende a este periódico, antes de entrar en Zara.

El frío no ha parado a los vallisoletanos que quieren, este 7 de enero, inicio oficial de las rebajas de invierno, por un lado, descambiar esos regalos navideños y, por otro, encontrar ese descuento que todo el mundo busca.