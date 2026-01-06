Fallece el artista vallisoletano Santiago Estévez, referente del grabado y cofundador del Teatro Arcón de Olid

El artista Santiago Estévez, en la exposición organizada por la Diputación de Valladolid en el año 2024

Valladolid llora hoy la pérdida de uno de sus creadores más queridos y reconocibles. Santiago Estévez (Valladolid, 1940), pintor, grabador y figura clave en la vida cultural de la ciudad, ha fallecido, según han confirmado tanto la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción como el Teatro Arcón de Olid, instituciones a las que estuvo ligado durante décadas.

Desde el Teatro Arcón de Olid, donde fue primer director y cofundador, han querido compartir su despedida “con pesar”, recordando no solo su trayectoria, sino también su papel humano y cercano dentro del proyecto teatral.

“En este día, participamos con pesar el fallecimiento del Ilmo. Sr. D. Santiago Estévez García, primer director y cofundador de Teatro Arcón de Olid… Nuestro abrazo emocionado a Rosa Ucero y toda su familia.”

También la Real Academia ha rendido homenaje a su obra, subrayando la sutileza y el talento que siempre acompañaron a su producción artística.

Académico numerario desde 1999, recordaron que Estévez estuvo “extraordinariamente dotado para el dibujo” y que fue en el grabado donde encontró su forma de expresión más personal. “De su tórculo han salido algunas de las más icónicas estampas de monumentos y rincones de la ciudad de Valladolid. Descanse en Paz.”

A esa mirada artística se suma el reconocimiento institucional de su trayectoria. En mayo de 2024, la Diputación de Valladolid organizó una exposición bajo el título Retrospectiva. 60 años de grabado calcográfico, que reunió una selección representativa de su obra.

La muestra ofreció al público no solo grabados de paisajes urbanos y naturales, sino también las planchas, herramientas y procesos con los que Estévez construyó su universo creativo.

Parte de su obra se distinguió por técnicas como el aguafuerte y la aguatinta, modalidades con las que participó en prestigiosas bienales de grabado, y que incluso viajaron fuera de España, a países como Francia, Alemania o Estados Unidos.

Su trabajo, profundamente ligado a la ciudad en la que nació, convirtió calles, fachadas y plazas en imágenes que hoy forman parte de la memoria colectiva vallisoletana. Quienes le conocieron destacan su discreción, su dedicación al arte y su capacidad para mirar la ciudad con una mezcla de precisión técnica y cariño.

Estévez no solo dejó estampas, sino también una forma muy personal de entender la representación gráfica del entorno que le rodeaba. Su obra permanecerá como testimonio de una trayectoria intensa, rica en matices técnicos y expresivos, y profundamente arraigada en la vida cultural de Castilla y León.