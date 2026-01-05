Una "trastada" obliga a intervenir a la Policía en pleno centro de Valladolid

Era el pasado sábado, 3 de enero, cuando varias personas que caminaban por la zona de Plaza España en Valladolid alertaban a la Policía Nacional de que alguien les había lanzado objetos desde la ventana de un domicilio, como han confirmado fuentes policiales en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Se solventó con presencia policial. No hay denuncias ni lesiones al respecto. Se trataba de unos menores que quedaron a cargo de su tutor legal”, aseguran desde la Policía Nacional, que añaden que “se trataba de una trastada de críos”.

Los hechos se produjeron a eso de las 14:00 horas del sábado cuando estas personas “estaban tirando cosas por la ventana” ante lo que los viandantes alertaron de lo ocurrido.

Hasta el lugar acudieron varios agentes para calmar la situación ante el enfado de los alertantes.

“Fue una dotación de la Policía Nacional y solventó lo ocurrido con su presencia”, añaden las mismas fuentes.

Por suerte, esta situación se solventó sin heridos.