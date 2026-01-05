Los Reyes Magos más madrugadores reparten 5.000 juguetes en un pueblo de Valladolid: ilusión de cientos de niños

Imagen de la entrega de juguetes en Medina del Campo. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La Fundación Juntos por una Sonrisa, el Museo del Juguete de Medina del Campo y la Asociación de Mujeres en Igualdad, se han convertido este domingo, 4 de enero, en los Reyes Magos de Oriente para cientos de niños y niñas.

Todo en una emotiva jornada solidaria que se ha celebrado en la Iglesia de San Antón de la Villa de las Ferias y en una ceremonia que ha estado presidida por el Padre Ángel que ha concluido con chocolate caliente y también con roscón de Reyes para todos los asistentes.

En el acto se han repartido más de 5.000 juguetes entre niños y niñas de familias vulnerables, logrando llenar de ilusión, emoción y sonrisas a los más pequeños en una de las fechas más especiales del año.

Una acción solidaria que se enmarca dentro de la campaña ‘Ningún niño sin juguete’, impulsada por la Fundación Juntos por una Sonrisa, cuyo objetivo es garantizar que todos los niños y niñas puedan disfrutar del juego, la ilusión y la magia del Día de Reyes, independientemente de su situación personal o familiar.

El Museo del Juguete de Medina del Campo es el museo del juguete más grande y solidario de España, con más de 12.000 piezas expuestas.

La totalidad de la recaudación obtenida a través de la venta de entradas se destina a financiar los proyectos sociales de la Fundación Juntos por una Sonrisa, centrados en el bienestar y la protección de la infancia.

Este año, la Fundación Juntos por una Sonrisa ha presentado también Gala, su primera muñeca solidaria, nacida con el objetivo de convertir el juego en una herramienta de ayuda real.

Los beneficios obtenidos con esta iniciativa se destinan íntegramente a los proyectos sociales de la Fundación, centrados en la infancia más vulnerable.

La jornada fue posible gracias a la colaboración de voluntarios, entidades como Ibersnack, el Ayuntamiento de Medina del Campo, el IES Juana I de Castilla, y numerosas personas solidarias que, un año más, han hecho realidad una mañana cargada de emoción y esperanza para cientos de familias.