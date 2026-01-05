Javier Pérez e Ignacio Ezquerra se llevan los 2.500 € del Premio de Investigación Provincia de Valladolid con un trabajo inédito

El trabajo de investigación ‘La Corte en Valladolid. La Junta de Policía (1601-1606)’, realizado por Javier Pérez Gil e Ignacio Ezquerra Revilla, ha recibido el Primer Premio de Investigación Provincia de Valladolid 2025.

Un premio concedido por el jurado especializado nombrado por la Diputación de Valladolid y presidido por la diputada de Cultura, Yolanda Burgoa.

El objetivo de estos premios es fomentar el estudio y la investigación en materias relacionadas con la provincia de Valladolid, en los ámbitos científico, histórico, social, cultural o patrimonial, y están dirigidos a investigadores, estudiosos, licenciados y doctores de nacionalidad española.

Tras la evaluación de los trabajos presentados a la convocatoria de los Premios de Investigación Provincia de Valladolid 2025, el Jurado acordó por unanimidad declarar desiertos el segundo y el tercer premio.

El análisis realizado puso de manifiesto que, si bien las investigaciones presentadas realizan aportaciones relevantes en sus respectivas disciplinas, no responden de manera suficiente a los fines esenciales de estos galardones, centrados en destacar trabajos de alto impacto científico y cultural, por lo que no alcanzan el estándar de excelencia previsto en la presente edición.

Asimismo, el Jurado acordó conceder el Primer Premio, dotado con 2.500 euros, al trabajo titulado La Corte en Valladolid. ‘La Junta de Policía (1601-1606)’, de los autores Javier Pérez Gil e Ignacio Ezquerra Revilla, por abordar un tema inédito en la historiografía vallisoletana y ofrecer una investigación rigurosa y global sobre la actuación de la Junta de Policía durante el periodo en el que Valladolid fue sede de la Corte, reinterpretando el urbanismo cortesano como parte de un plan de intervención coherente y estructurado.

El trabajo premiado destaca por abordar un tema inédito en la historiografía vallisoletana, analizando por primera vez la labor de la Junta de Policía durante el periodo en el que Valladolid ostentó la capitalidad de la Corte entre los años 1601 y 1606.

La investigación aporta una visión integral y rigurosa del urbanismo cortesano, reinterpretando distintas intervenciones urbanas no como actuaciones aisladas, sino como parte de un plan global de organización y control urbano.