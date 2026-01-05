El deseo de Jesús Julio Carnero a los Reyes Magos: "Pido paz y que el talento joven de Valladolid que quiera se pueda quedar"

Dos cosas que para el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, son "importantes", la paz y que la juventud y el talento que es de la ciudad del Pisuerga y se desarrolla aquí pueda quedarse para llevar a cabo sus proyectos de vida. Esos son los principales deseos que el regidor ha trasladado este 5 de enero a los Reyes Magos, instantes antes de iniciarse la cabalgata.

"Lo primero que tengo que pedir es algo que estoy convencido que la mayoría de los seres humanos pedimos siempre, que es paz", ha remarcado. En este sentido, ha destacado que esto es "lo más importante que podemos desearnos los unos a los otros", desde un aspecto "colectivo y como sociedad", aparte de "tener todos y cada uno de nosotros salud", hablando desde un punto de vista individual.

Además de ello, también ha apuntado que le gustaría que los jóvenes de Valladolid que quieran puedan desarrollar sus proyectos de vida aquí, "en empresas como Renault, como cualquier otra de la automoción, de la industria agroalimentaria, del sector servicios o de la incipiente industria del videojuego que empieza ya a ser notoria".

Un talento que ha celebrado que se está "formando y naciendo en todas y cada una de las instituciones académicas, universitarias, de formación profesional" de Valladolid y que para el alcalde es su "gran deseo" que puedan quedarse en la ciudad del Pisuerga si así lo quieren.

2.000 kilos de caramelos

Los Reyes Magos, junto a sus pajes y toda la comitiva real de Oriente, repartirán a los más pequeños y pequeñas de la ciudad del Pisuerga 2.000 kilogramos de caramelos, que serán lanzados a lo largo y ancho de los 2 kilómetros por los que está compuesto el recorrido.

Una cabalgata que "está en sintonía" con una ciudad "como Valladolid" y que "tan intensamente vivimos todos". Y en la que, además, este año contará con un "doble hecho significado".

El primero de ellos es que, coincidiendo con el 200 aniversario de la creación de la Policía Municipal, el cuerpo encabezará el desfile con una representación que irán "con trajes diversos y de época".

Asimismo, Renault, que cumple 75 años de su llegada a Valladolid, también participará en la cabalgata en "un año tan especial para ellos, pero también para cada uno de los vallisoletanos", según ha destacado Carnero.

El regidor pucelano no ha querido ocultar sus ganas por vivir esta tarde y noche "de emoción y de ilusión", especialmente para los más pequeños que "se convierten en los verdaderos reyes de todas y cada unas de nuestras casas".