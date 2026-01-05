Atascado un camión en un túnel de Valladolid en la víspera de Reyes: la Policía acude al rescate

Imagen del camión atascado en el túnel de Vadillos. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sorpresa mayúscula la que se han llevado los viandantes que caminaban por el entorno del túnel de Vadillos de Valladolid en la mañana de este lunes, 5 de enero, cuando han visto cómo un camión se ha quedado atascado en el lugar, como han confirmado fuentes presenciales y el Servicio de Emergencias a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 11:59 horas de esta mañana cuando se ha dado aviso al 112 de lo que estaba ocurriendo en el lugar y, hasta el mismo, han acudido agentes de la Policía Municipal de Valladolid.

Como aseguran fuentes policiales, el camión ha podido dar marcha atrás al percatarse de que no entraba por dicho túnel para tomar un desvío y continuar su camino.

Por suerte no hay que lamentar heridos, y los daños materiales han sido leves, tanto en la estructura como en el vehículo.