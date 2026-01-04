La Diputación de Valladolid reconoce el talento de los jóvenes del medio rural en los Premios Argaya

La Diputación de Valladolid ha dado a conocer el fallo de los Premios Argaya 2025, unos galardones destinados a jóvenes creadores de la provincia que destacan en las disciplinas de relato, ilustración, fotografía y cómic.

Estos premios tienen como objetivo principal fomentar y reconocer la creatividad de los artistas del entorno rural, utilizando la expresión artística como una herramienta clave para el desarrollo cultural y el fortalecimiento de la identidad territorial.

Tras el análisis de las propuestas presentadas, el jurado decidió por unanimidad otorgar los galardones a los siguientes jóvenes creadores, con un premio de 1.200 euros para los ganadores de cada categoría.

En la modalidad de relato, el premio ha recaído en Adrián de la Fuente Ballesteros por su texto titulado “Vino, vidi, vici”. Por su parte, Lara Mayo Villalba ha logrado un doble reconocimiento al alzarse con el galardón en las categorías de ilustración y cómic, ambas por sus obras tituladas “Valladolid de cuento”. En el apartado de fotografía, el jurado ha premiado a Arai Santana Gómez por su obra “Viaje en el laberinto del ayer”, que forma parte de la serie fotográfica titulada “Bajo el Cielo Azul, sobre la Tierra Vieja”.

El jurado encargado de valorar los trabajos ha estado presidido por Yolanda Burgoa Durán y compuesto por Pilar Alonso Palomar y Ángel Pérez Gómez en calidad de vocales. Como secretario, con voz y voto, ha ejercido Daniel Panadero García, contando también con la participación de Marta Pérez del Barrio, quien intervino en las deliberaciones de forma telefónica.

De cara a la próxima edición de 2026, el jurado ha incluido dos recomendaciones técnicas para las bases del certamen. La primera de ellas propone establecer una limitación para que los ganadores no puedan volver a presentarse en la misma modalidad durante los dos años siguientes a la obtención del premio.

La segunda recomendación sugiere que los trabajos participantes deban guardar una relación directa con el ámbito rural de la provincia de Valladolid, buscando así profundizar en el arraigo y la temática local de las obras presentadas a concurso.