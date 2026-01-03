Incendio en el bloque de viviendas 'okupadas' de la calle Estrella: más de dos horas de lucha contra el fuego

Los bomberos de Valladolid han intervenido esta mañana en el incendio declarado en el bloque de viviendas 'okupadas' del número 6 de la calle Estrella.

Según ha informado el 112 a este medio, una llamada alertó del fuego a las 7:57 horas de este sábado, en el que afortunadamente no ha habido heridos.

En el interior de las viviendas, que se encuentran en estado de abandono, no había ninguna persona, aunque los bomberos sí rescataron a un perro y varias aves, según ha informado Ical.

Además, las llamas calcinaron la cubierta y han provocado diversos daños en el interior de la vivienda, pero no fue necesario desalojar a ninguna persona de las viviendas aledañas.

Los 16 bomberos desplazados hasta el lugar estuvieron trabajando durante más de dos horas y media hasta dar por extinguido el fuego.