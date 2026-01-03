Detenidos dos jóvenes tras peleas en una céntrica discoteca de Valladolid: llevaban navaja de bandolero y clonazepam

La mañana de Año Nuevo en Valladolid se ha saldado con la detención de dos hombres en las inmediaciones de una céntrica discoteca, en el marco de un dispositivo especial de seguridad diseñado para la prevención de la violencia y el tráfico de sustancias en zonas de ocio.

Agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) fueron movilizados en dos ocasiones diferentes después de que el 091 recibiera avisos sobre peleas multitudinarias entre jóvenes.

Aunque a la llegada de los efectivos no se estaban produciendo enfrentamientos físicos en curso, la labor de identificación y registro de los presentes permitió retirar de la vía pública una peligrosa arma blanca y una cantidad significativa de sustancias psicotrópicas.

En la primera de las intervenciones, los agentes procedieron a identificar a un grupo de jóvenes que se encontraba en el lugar. Durante el cacheo de seguridad a uno de ellos, conocido por su vinculación previa con grupos juveniles violentos, se halló una navaja de bandolero de tipo carraca con una hoja de 24 centímetros de longitud.

Dado que las dimensiones y características de este objeto lo califican como un arma prohibida según el reglamento vigente, y atendiendo al perfil del individuo, la patrulla procedió a su detención inmediata por un presunto delito de tenencia de armas prohibidas.

Apenas una hora más tarde, la misma unidad policial tuvo que regresar al establecimiento ante una nueva alerta por disturbios. En esta segunda ocasión, varios jóvenes emprendieron la huida al detectar la llegada de los furgones policiales.

Uno de los sospechosos fue interceptado tras intentar deshacerse de varios blísters de Rivotril que arrojó al suelo durante la carrera. Los agentes recuperaron un total de 69 comprimidos de clonazepam, un medicamento que es habitualmente desviado al mercado negro en entornos de ocio nocturno por sus efectos psicoactivos. El joven fue arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Tras ser trasladados a dependencias policiales para la instrucción de los atestados, el detenido por el tráfico de medicamentos quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido.

Por su parte, el que portaba la navaja de grandes dimensiones permaneció bajo custodia en la Comisaría Provincial hasta que fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que finalmente decretó su libertad.