Saltos de vértigo y acrobacias extremas: así será el Freestyle Motocross de Pingüinos 2026 en Vallsur

Vallsur se convertirá el sábado 10 de enero en el epicentro de la acción motera con la exhibición de Freestyle Motocross, dentro de las actividades de Pingüinos 2026.

El espectáculo comenzará a las 18:00 horas en el parking exterior del centro comercial y reunirá a los mejores pilotos nacionales: Maikel Melero, José Mincha y Mario Lucas.

Según la organización, los asistentes podrán presenciar saltos espectaculares y acrobacias que desafían la gravedad, en un show que combina velocidad, precisión y coordinación en cada salto.

Pingüinos 2026 en Vallsur

Cada piloto realizará maniobras cargadas de riesgo y destreza, mostrando el control absoluto sobre sus motocicletas en un espacio diseñado para el espectáculo y la seguridad.

Cabe recordar que el Freestyle Motocross es uno de los momentos más esperados de Pingüinos 2026. Su carácter visual y adrenalínico lo convierte en un atractivo tanto para los aficionados al motociclismo como para el público general.

Los saltos alcanzarán alturas de vértigo y las acrobacias incluirán giros, vuelos laterales y aterrizajes controlados que buscan impactar y emocionar.

La organización ha preparado el espacio para que los espectadores puedan seguir cada maniobra con claridad. La zona de exhibición permitirá ver de cerca la ejecución de los saltos, así como la coordinación entre pilotos y equipos de apoyo. La seguridad es prioritaria, con medidas que aseguran la protección tanto de los competidores como del público.

El espectáculo de Vallsur cierra la programación motera de Pingüinos 2026 con un broche de energía y espectacularidad. Tras días de exposición de motos clásicas y actividades en torno a la concentración invernal, la exhibición de Freestyle Motocross promete convertirse en el punto culminante, dejando a los asistentes con una experiencia cargada de emoción y adrenalina.