Estos son los ganadores de tres cheques de 500 euros de la campaña navideña de comercio de Tordesillas

El Ayuntamiento de Tordesillas y la Asociación de Comercio Local han entregado tres cheques de 500 euros en el marco de la campaña 'Comprar en Tordesillas trae suerte', dirigida a fomentar las compras en los comercios del municipio durante la Navidad.



Los premios han correspondido a Julia Manjarres, Tatiana Ojeda y Mari Luz Gallego. Cada ganador podrá gastar hasta 100 euros en cada comercio adherido hasta agotar los 500 euros del cheque. Sus papeletas fueron selladas en Peluquería Tamara García, RV Visión y Salón 39 Estilistas.



La iniciativa ha contado con la participación de 60 comercios y, durante diciembre, se distribuyeron cerca de 50.000 papeletas entre los clientes, entregándose una por cada diez euros de compra.



El sorteo se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con la presencia del alcalde, Miguel Ángel Oliveira, la concejala de Comercio, Susana Santiago, y David Larrasoaña Álvarez, Agente de Empleo y Desarrollo Local.



Oliveira destacó que la campaña demuestra cómo apoyar al comercio de proximidad tiene un impacto tangible en la economía local. Según explicó, la iniciativa ha generado un gasto aproximado de medio millón de euros en los establecimientos de Tordesillas, "una cifra muy relevante para la localidad, sobre todo en estas fechas".



Por su parte, Santiago subrayó la importancia de acciones como esta para dinamizar el comercio local. "El comercio de proximidad es clave para el desarrollo económico del municipio, genera empleo, ofrece calidad y mantiene viva la actividad local", señaló la concejala.



El Ayuntamiento también adelantó que estudiará posibles mejoras para próximas ediciones, como aumentar la cuantía de los premios para atraer a más vecinos y visitantes y continuar incentivando el consumo en los negocios de Tordesillas.