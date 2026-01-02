La famosa administración de loterías Las Francesas de Valladolid vende un pellizco de la Bonoloto

Valladolid ha sido protagonista en el sorteo de la Bonoloto celebrado hoy al registrar uno de los cuatro boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), con un premio unitario de 50.445 euros.

El boleto premiado en la ciudad fue validado en la conocida administración 'Las Francesas', situada en la calle Santiago, 20. Los otros tres boletos de Segunda Categoría correspondieron a Fuente del Maestre (Badajoz), Manresa (Barcelona) y Santa Uxía de Ribeira (A Coruña).

La recaudación total del sorteo ascendió a 3.213.529 euros y, al no existir boletos de Primera Categoría, el próximo sorteo pondrá en juego un bote de 2.700.000 euros.