Detenido en Valladolid por amenazar con un cuchillo jamonero a dos vecinos tras una discusión en Nochevieja

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal detuvieron en la madrugada del 1 de enero a un hombre en Valladolid como presunto autor de un delito de amenazas graves.

La intervención se produjo en un inmueble del paseo Juan Carlos I de la capital vallisoletana tras el aviso de una fuerte discusión y la presencia de un varón esgrimiendo un cuchillo.

La Sala CIMACC 091 comisionó a una dotación uniformada de la Policía Nacional y a otra de la Policía Municipal después de recibir el aviso.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con dos hombres que explicaron lo ocurrido momentos antes en el portal del edificio tras la celebración de la Nochevieja.

Según relataron, cuando abandonaban el domicilio de sus padres les estalló un petardo a escasa distancia del rostro. Al mirar su procedencia, observaron a un varón que, desde un cuarto piso, lanzó otro petardo a la vía pública. Desde la calle le dirigieron unas palabras y decidieron subir para recriminarle lo sucedido.

Siempre según el relato de las víctimas, al llegar al descansillo se encontraron al vecino esperándoles mientras esgrimía un cuchillo jamonero con una hoja de 30 centímetros, con el que hizo amago de clavárselo.

Los agentes se entrevistaron también con el hombre que había asomado desde el cuarto piso, quien reconoció haber salido al descansillo con el cuchillo.

El vecino entregó voluntariamente el arma a los policías, que procedieron a su detención como presunto autor de un delito de amenazas graves.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde permaneció bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.