Condenado a 4 años de cárcel por agresión sexual a una menor: quedaron por redes en un parque en Valladolid

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a cuatro años de cárcel a un joven por un delito de agresión sexual a una menor de 14 años, al considerar probado que mantuvo con ella relaciones sexuales completas con conocimiento de su edad.

El tribunal declara probado que el acusado, nacido en 2003 y mayor de edad en el momento de los hechos, conoció a la menor a través de su hermano, que había sido pareja sentimental de la víctima semanas antes. Tras finalizar esa relación, el joven inició contacto con la menor a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Según la resolución, ambos concertaron un encuentro el 27 de junio de 2023 en Valladolid. Después de verse en un parque, se desplazaron a una zona arbolada junto a la iglesia del Carmen de Extramuros, donde mantuvieron relaciones sexuales con penetración vaginal.

El fallo subraya que el acto fue consentido, pero recuerda que ese consentimiento "carece de validez legal" por la edad de la menor.

La Audiencia absuelve al acusado de un segundo episodio ocurrido días después en su domicilio. El tribunal concluye que no existe prueba suficiente para acreditar que se produjera un nuevo contacto sexual, al apreciar versiones contradictorias y ausencia de corroboración objetiva, por lo que aplica el principio de duda a favor del acusado en este punto.

La sentencia rechaza la aplicación de la excusa absolutoria por proximidad de edad y madurez, al considerar que existía una diferencia cercana a los seis años y una clara asimetría en el grado de desarrollo.

También descarta que concurra error sobre la edad de la menor o sobre la ilicitud de los hechos, al concluir que el condenado "sabía que tenía 14 años".

Además de la pena de prisión, el fallo impone la prohibición de aproximarse a la menor, a su domicilio y a su lugar de estudios, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio. Estas medidas se mantendrán durante un periodo superior al de la pena de cárcel.

La Audiencia acuerda también la imposición de una medida de libertad vigilada y fija una indemnización de 12.000 euros por daños morales a favor de la menor, que deberá abonarse a través de sus representantes legales.

La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.