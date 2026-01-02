La ciudad española que recibe a los Reyes Magos antes que nadie: una cabalgata adelantada desde hace 30 años

La Calle Mantería de Valladolid ha tenido el privilegio esta tarde de recibir en primicia a Melchor, Gaspar y Baltasar en su tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, mucho antes que el resto de los españoles.

Sus Majestades recorrieron la emblemática vía pucelana a bordo de tres carrozas diseñadas especialmente para la ocasión, equipadas con luz y sonido que sorprendieron a pequeños y adultos.

La actividad, organizada por la Asociación de Comerciantes de la Calle Mantería y Fecosva, forma parte de una tradición de más de 30 años. Esta edición incorporó novedades que han sido muy bien recibidas por el público, según los propios organizadores.

Cabalgata de Reyes de la calle Mantería de Valladolid

La comitiva ha incluido el desfile de pajes reales y diversos personajes de fantasía, que llenaron la calle de "ilusión y magia". Un evento en el que centenares de personas se congregaron para presenciar el desfile y disfrutar de la jornada festiva.

Entre los asistentes se encontraban la gerente de Fecosva, Milagros Aguado, y Teresa Martín, representante de la Asociación de Comerciantes de la Calle Mantería.

También participó Víctor Martín, concejal de Comercio, Mercados y Consumo del Ayuntamiento de Valladolid, quien felicitó a los comerciantes por su iniciativa que “ha atraído a numerosos vallisoletanos y visitantes”.

Durante la cabalgata se repartieron más de 200 kilos de caramelos entre los asistentes, que pudieron recogerlos a lo largo del recorrido. La jornada concluyó en el escenario junto a los cines Mantería, donde los niños entregaron sus cartas a los Reyes Magos y se fotografiaron con ellos.

Quienes no pudieron asistir siguieron el evento a través de las redes sociales de la asociación, @callemanteria, donde se compartieron imágenes y vídeos del desfile.

Los comercios participantes en la cabalgata fueron: Alcañiz Ópticas, Blue Spirit, Deportes Joma, Don Edredón, El Trébol de la Suerte y Justo, entre otros, todos ellos colaboradores en la organización y promoción del evento.