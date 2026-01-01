La otra cara de la 'tardevieja' y la madrugada en el centro de Valladolid: suciedad, botellones y muchas quejas

Valladolid se ha sumado este 31 de diciembre al fenómeno de la Tardevieja, una celebración que tiene lugar antes de la Nochevieja, y que ha congregado a numerosos vecinos en las calles del centro. Al igual que ocurre con la Tardebuena, en el 24.

Uno de los puntos más concurridos ha sido el entorno de la Catedral, así como calles adyacentes como Cascajares y la esquina de los bares Farolito y La Cárcava.

Además, posteriormente la mañana del 1 de enero ha dejado un panorama poco agradable para los primeros transeúntes: recipientes de cerveza vacíos, vasos de plástico, restos de cartón, latas y botellas de cristal se acumulaban en las calles, incluso en zonas donde hay parques para los más pequeños.

Este estado de los espacios ha generado críticas de varios vecinos, que lamentan el descuido tras la celebración. Lamentan que pese a haber contenedores no se usaron. "Es cuestión de civismo", apuntan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Español de Castilla y León (@elespanolnoticiascyl)

La Tardevieja y la madrugada del primer día de 2026 han dejado un reguero de residuos en los principales puntos de reunión del centro, incluyendo zonas claves como la Catedral, Portugalete y la de Cantarranas, que durante la tarde del 31 de diciembre presentaban un aspecto similar al de un botellódromo.

A pesar del despliegue especial de operarios del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento, en algunos puntos no ha sido posible retirar toda la basura de inmediato.

No obstante, a media mañana, las zonas más concurridas comenzaban a recuperar su aspecto habitual gracias a la intervención de los equipos municipales.