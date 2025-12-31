Amenaza a un hostelero con un cuchillo de 33 centímetros para reclamar el premio de una tragaperras en Pedrajas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en la localidad vallisoletana de Pedrajas de San Esteban como presunto autor de un delito de amenazas con intimidación, después de que amenazara al propietario de un establecimiento hostelero para exigir el pago de un supuesto premio obtenido en una máquina tragaperras.

Los hechos se produjeron el pasado día 29, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) recibió un aviso en el que se alertaba de una situación de riesgo en un bar de la localidad.

Según la llamada de alerta, el dueño del establecimiento estaba siendo amenazado con un arma blanca por un hombre que se encontraba en el interior del local.

Una patrulla de la Guardia Civil se desplazó de inmediato al lugar y, tras personarse en el establecimiento, identificó al presunto autor de las amenazas.

Los agentes realizaron un registro superficial, durante el cual localizaron un cuchillo de cocina de aproximadamente 33 centímetros de longitud total, con una hoja de unos 19 centímetros y una empuñadura de 14, que el individuo ocultaba entre la ropa a la altura del pecho.

Una vez controlada la situación, el detenido explicó a los agentes que el origen de las amenazas era la reclamación de 2.400 euros, correspondientes a un supuesto premio obtenido días antes en una máquina recreativa tragaperras.

Según su versión, dicha cantidad no le había sido abonada, por lo que exigía al propietario del bar en cuestión que asumiera el pago de la tragaperras.

Al no obtener una respuesta favorable por parte del dueño del establecimiento, el hombre lo habría amenazado con el arma blanca, lo que motivó la intervención policial y su posterior detención como presunto autor de un delito de amenazas con intimidación.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias correspondientes, que ya han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial, según indican en un comunicado.