Agresión a una enfermera en el centro de salud de Tordesillas: un compañero tuvo que protegerla

La Guardia Civil de Valladolid investiga a una mujer como presunta autora de un delito de atentado a la autoridad después de agredir a una enfermera en el Centro de Salud de Tordesillas durante la tarde del 26 de diciembre de 2025.

Según la denuncia presentada por la trabajadora sanitaria, la paciente, descontenta con el dictamen médico, comenzó a gritar, insultar y empujarla. En ese momento, un compañero tuvo que intervenir para protegerla y evitar que la agresión continuara.

Tras conocer los hechos, la Guardia Civil inició las diligencias correspondientes dentro del Plan Integral de Protección a Profesionales de la Salud. La presunta autora fue localizada en la localidad de San Román de Hornija, su lugar de residencia habitual.

La mujer fue investigada en el Puesto de la Guardia Civil de Tordesillas como presunta autora de un delito de atentado a la autoridad en el ejercicio de funciones sanitarias. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Valladolid.