Los Reyes Magos recorrerán Valladolid en una cabalgata con guiños locales y dos especiales aniversarios: horario y recorrido

Valladolid se prepara para vivir una de sus noches más mágicas con la llegada de Sus Majestades de Oriente este lunes 5 de enero.

La cabalgata de este año destaca por una temática navideña y profundas raíces locales, rindiendo homenaje a dos hitos históricos de la ciudad: el bicentenario de la Policía Municipal, que celebra sus 200 años en 2026, y el 75 aniversario de la factoría Renault en Valladolid.

La comitiva real, integrada por 508 personas, partirá a las 18:30 horas del paseo de los Filipinos. El itinerario recorrerá puntos emblemáticos como el paseo de Zorrilla, San Ildefonso, Isabel La Católica, la Plaza del Poniente, la plaza del Ochavo, las calles Lonja, Quiñones, para enfilar después la calle Ferrari hacia la Plaza Mayor.

En el corazón de la ciudad, Melchor, Gaspar y Baltasar realizarán la tradicional ofrenda en el belén y se despedirán de los niños vallisoletanos desde el balcón del Ayuntamiento.

Un desfile de aniversarios y guiños locales

El cuerpo de la Policía Municipal de Valladolid será el encargado de abrir el desfile, encabezando la marcha con una nutrida representación de agentes para conmemorar su fundación en 1826. Tras ellos, el espíritu de la ciudad seguirá presente con una monumental figura de un pavo real y cisnes creados con globos, una clara referencia a los jardines del Campo Grande.

La industria del automóvil también tendrá su protagonismo. Junto a un carruaje conducido por 16 niños, varios vehículos de Renault acompañarán el cortejo para celebrar las siete décadas y media de la fábrica Fasa en la ciudad.

El ambiente invernal llegará de la mano de compañías internacionales como la francesa Friends y la belga Theater Tol, que recrearán mantos de nieve, copos gigantes y apariciones blancas que transformarán las calles en un escenario de ensueño.

Participación ciudadana y dulces para todos

La cabalgata contará con una amplia representación de la sociedad vallisoletana. Un total de 75 escolares de los colegios El Peral, CCV Maristas e Isabel la Católica desfilarán caracterizados como copos de nieve, coordinados por la compañía local Fresas con Nata.

A ellos se sumarán otros 70 niños de centros como el Federico García Lorca o el San José, además de miembros de la ONCE y familiares de trabajadores de Renault y la Policía Municipal.

La música tendrá un papel fundamental con las actuaciones de las compañías Moz Drums y la Escuela Municipal de Música, que recibirá a los Reyes en la recta final del recorrido.

Además, la asociación Valladolid Patina se encargará de repartir 2.000 kilos de caramelos sin gluten entre los asistentes. La dulzura de la noche se completará visualmente con carrozas decoradas con bastones de azúcar, piruletas y espirales gigantes, creando un remolino de color rojo y blanco antes de la esperada aparición de las carrozas reales.