Profanan el sagrario de La Santa Espina y roban las hostias consagradas: "Una ofensa de especial gravedad"

La Archidiócesis de Valladolid ha denunciado una profanación ocurrida en la Iglesia Parroquial de Santa María del Monasterio de La Santa Espina.

El pasado domingo, 28 de diciembre, el sagrario de este templo fue forzado y profanado, sustrayendo, además, las hostias consagradas que se encontraban en su interior.

Así, el Arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha comunicado hoy que presidirá este sábado, 3 de enero, a las 18:00 horas, un acto de desagravio en reparación por el daño causado, que ya ha sido puesto en conocimiento de las autoridades.

Como ha lamentado el Arzobispado, este hecho supone una "ofensa de especial gravedad al Señor y a la Iglesia Católica, pues el Santísimo Sacramento es la presencia real de Jesucristo en el pan y el vino, convertidos en su Cuerpo y en su Sangre tras la consagración".

La consternación es profunda, ya que se trata de la segunda vez en un mismo año que se denuncia la profanación del sagrario de una de las iglesias de la Archidiócesis.

Ante esta situación, el Arzobispado ha hecho un llamamiento al conjunto de los fieles vallisoletanos a "orar en desagravio por este acto sacrílego, así como a cuidar la celebración de la Eucaristía y la reserva del Santísimo Sacramento en el sagrario".