Una madre y su hijo la emprenden a patadas y empujones contra un policía en Nochebuena en Valladolid

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a una mujer y a su hijo como presuntos autores de un delito de atentado contra agente de la autoridad y de resistencia o desobediencia, respectivamente.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 24 de diciembre de 2025 durante una intervención policial en la calle Villanubla relacionada con posibles daños en un escaparate.

El incidente se inició en torno a las 00:00 horas, cuando un indicativo de Seguridad Ciudadana, uniformado y en vehículo rotulado, fue comisionado por la Sala CIMACC 091 tras recibir el aviso de que un hombre habría golpeado un escaparate, con la posibilidad de que se hubieran producido daños materiales.

Mientras los agentes se dirigían al lugar, la sala coordinadora informó de que el presunto autor había accedido a un portal cercano. A su llegada, los policías observaron a una mujer que salía del edificio y que, al percatarse de la presencia policial, regresó de forma apresurada al interior del inmueble.

Dos indicativos de la Policía Nacional y uno de la Policía Municipal accedieron al portal. En el segundo piso localizaron a las dos personas implicadas, la mujer bajando por las escaleras y el varón en el rellano, presentando este último heridas visibles en las manos.

Los agentes solicitaron la documentación a ambos e indicaron que mantuvieran las manos fuera de los bolsillos por motivos de seguridad.

El varón hizo caso omiso de forma reiterada, mientras la mujer comenzó a gritar, mostrando objetos personales en las manos y profiriendo expresiones desafiantes hacia los agentes.

La actitud alterada de la mujer incrementó el nerviosismo del joven y dificultó el cacheo de seguridad. Según la Policía, ambos fueron elevando su comportamiento poco colaborador a medida que escuchaban los gritos del otro, complicando el desarrollo de la intervención.

Los agentes comprobaron que se trataba de madre e hijo. En ese momento, la mujer intentó avanzar hacia el joven, interponiéndose entre los policías, mientras el varón trataba de zafarse de los agentes que intentaban controlarlo.

De forma repentina, la mujer golpeó por la espalda a un agente de la Policía Local, al que agarró del chaleco de dotación y provocó su caída al suelo. Ante esta agresión, los agentes procedieron a reducirla para evitar que continuara el ataque.

Durante la reducción, la mujer intentó morder en el brazo a un agente de la Policía Nacional, sin conseguirlo gracias a la intervención de otro funcionario. La actuación permitió finalmente controlar la situación y asegurar a ambos implicados.

Como consecuencia de la intervención, dos agentes de la Policía Nacional resultaron lesionados y tuvieron que acudir al servicio de urgencias para ser asistidos. Las lesiones fueron causadas por las patadas que la mujer propinó durante el proceso de reducción.

Por estos hechos, el varón fue detenido como presunto autor de un delito de resistencia o desobediencia a agente de la autoridad, mientras que la mujer fue detenida como presunta autora de un delito de atentado contra agente de la autoridad.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición judicial, quien decretó su libertad, con la obligación de comparecer cuando sean requeridos.