La Cabalgata de Reyes de Valladolid provocará importantes cortes al tráfico: horarios y recomendaciones

Valladolid se prepara para vivir una de las citas más esperadas de la Navidad y del año. La Cabalgata de Reyes Magos 2026 recorrerá las principales calles del centro de la ciudad el lunes 5 de enero, ahora bien, siempre hay una cara B.

Lo hará con inicio previsto a las 18:30 horas y finalización aproximada a las 20:30 horas, según ha informado la Policía Municipal.

El desfile arrancará en el Paseo de Filipinos, donde los participantes comenzarán a concentrarse desde las 15:00 horas, y continuará por el Paseo de Zorrilla, San Ildefonso, Paseo Isabel la Católica, Plaza Poniente, Plaza de la Rinconada, Cebadería, Plaza del Corrillo, Especería, Plaza del Ochavo, Lonja, Quiñones y Ferrari, para finalizar en la Plaza Mayor.

Las calles Pasión y María de Molina se utilizarán como zona de dispersión al término del evento.

Importantes cortes de tráfico y restricciones

Con motivo de la Cabalgata, el circuito completo del recorrido quedará cortado al tráfico desde las 15:00 horas para permitir el vallado de seguridad, mientras que algunos tramos del Paseo de Filipinos comenzarán a cerrarse desde las 14:30 horas.

La Policía Municipal advierte de un aumento de la intensidad de tráfico en vías alternativas como Plaza de España, Panaderos, Paseo de Zorrilla, Puente Colgante, Paseo del Arco de Ladrillo, San Quirce, Angustias o la Avenida de Gijón, entre otras.

También se habilitarán pasos controlados para peatones a lo largo del recorrido, que permanecerán abiertos únicamente antes del inicio de la Cabalgata.

Por motivos de seguridad, podría restringirse el acceso peatonal a la Plaza Mayor desde la calle Santiago si se producen grandes aglomeraciones.

En cuanto al estacionamiento, habrá numerosas zonas con prohibición de aparcar desde el domingo 4 y durante todo el lunes 5 de enero, afectando especialmente al Paseo de Filipinos, Paseo Isabel la Católica, Plaza Poniente, Plaza del Corrillo, Lonja, Quiñones, María de Molina, Doctrinos y Duque de la Victoria, entre otras calles.

Además, algunos aparcamientos públicos limitarán su acceso y salida durante la celebración del desfile.

Recomendaciones

La Policía Municipal recomienda evitar circular por las zonas afectadas durante la franja horaria de la Cabalgata y utilizar el transporte público siempre que sea posible.

El acceso a la estación de RENFE y al Hospital Campo Grande estará garantizado mediante itinerarios alternativos señalizados.

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para que la jornada se desarrolle con normalidad y para que niños y mayores puedan disfrutar con seguridad de la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos a Valladolid.