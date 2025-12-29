El Ayuntamiento de Valladolid exige al Gobierno que vuelva a subvencionar el 30% el billete de Auvasa: las tarifas para 2026

El Ayuntamiento de Valladolid ha garantizado la continuidad de los precios en el transporte público urbano para todo el próximo año.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado formalmente el mantenimiento de las bonificaciones en los títulos multiviaje de Auvasa desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, una decisión que se produce tras la publicación del Real Decreto-ley 17/2025 que permite prorrogar este sistema de ayudas.

Sin embargo, este anuncio ha llegado acompañado de una queja formal por parte del consistorio vallisoletano ya que lamenta que el Gobierno de España haya reducido su aportación en las ayudas al 20%, lejos del 30% que se alcanzó en el primer semestre del año anterior.

Desde el Consistorio se advierte que esta decisión del Estado supondría, en la práctica, un incremento del 10% en el precio final para los usuarios si el municipio no interviniera.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Valladolid ha decidido aportar de manera voluntaria una bonificación añadida para suplir ese vacío y ha anunciado que reclamará formalmente al Estado el déficit correspondiente a los títulos multiviaje y abonos ordinarios.

A pesar de ello, el Ayuntamiento ha garantizado que los ciudadanos no verán alterado el coste de sus desplazamientos. Gracias a una inversión municipal de 2.706.295 euros, se mantendrá un descuento total del 40% en los abonos y títulos multiviaje, financiado a partes iguales entre el Estado y el Ayuntamiento.

Por su parte, el bono joven conservará su descuento del 50%, financiado íntegramente por la administración central, mientras que el Ayuntamiento seguirá sufragando la gratuidad total para los menores de 15 años a través del bono infantil.

Con la ratificación de este acuerdo, las tarifas de Auvasa permanecerán invariables durante los próximos doce meses. El precio del viaje con bonobús ordinario se mantiene en 0,45 euros, el bono 30 ordinario en 22,80 euros y el bono 30 joven en 11 euros, mientras que el bono social seguirá costando 0,12 euros por trayecto.