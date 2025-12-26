La Mesa de la Automoción de Valladolid respalda la flexibilización europea para 2035: “Protege el empleo y da certidumbre”

La flexibilización del marco regulatorio previsto para ese año, en relación con la venta de vehículos nuevos con motor de combustión es una de las líneas principales del paquete de medidas presentado por la Comisión Europea.

La Mesa Municipal de la Automoción, que ha estado presidida por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha analizado en la mañana de este viernes, 26 de diciembre, el impacto en el sector local del nuevo paquete de medidas presentado por la Comisión Europea.

Introduce mayor flexibilidad en los objetivos de emisiones para 2035 en una decisión que, según Carnero, “abre un escenario más realista para la transición del sector sin poner en riesgo ni el empleo ni la competitividad”.

Y se genera así la posibilidad de comercialización, a partir de 2035, de nuevas tecnologías, además del vehículo eléctrico, como el hidrógeno, el bio combustible o combustibles sintéticos y la hibridación.

Es una de las medidas para el sector del automóvil que ha lanzado la Comisión y que ha presentado el eurodiputado castellano y leonés, Raúl de la Hoz.

La nueva propuesta europea plantea que, a partir de 2035, las emisiones de CO₂ del sector se deberán reducir hasta un 90% respecto a los niveles actuales, en lugar del 100% inicialmente previsto, lo que supone un importante ajuste para la industria.

La Comisión ha señalado que este paquete sobre el sector del automóvil busca “apoyar los esfuerzos del sector en la transición hacia una movilidad limpia y establecer un marco político ambicioso pero pragmático para garantizar la neutralidad climática y la independencia estratégica para 2050, al tiempo que proporciona más flexibilidad a los fabricantes”.

La idea es permitir la venta de este tipo de vehículos de gasolina, de forma limitada para mantener la industria automotriz europea competitiva y flexible, aunque aún deben negociarse y aprobarse estos cambios que modifican el Pacto Verde original, manteniendo el objetivo de cero emisiones netas en el futuro.

A este respecto, según ha señalado el diputado del Parlamento Europeo, Raúl de la Hoz, “la Comisión Europea ha entendido que la transición ecológica no puede hacerse de espaldas a la realidad industrial ni al empleo. Reducir emisiones no debe significar desmantelar capacidades productivas”.

Asimismo, Carnero ha afirmado que “mirar al futuro no es imponer un único modelo de movilidad, sino apostar por la innovación, la neutralidad tecnológica y la capacidad de nuestra industria para adaptarse y competir sin abandonar los compromisos y retos medioambientales”.

Sobre el impacto que pueda tener para la ciudad, el alcalde ha dejado claro que “para Valladolid, esta flexibilización llega en un momento especialmente oportuno, cuando nuestras plantas están acometiendo inversiones estratégicas ligadas a los nuevos sistemas de propulsión sostenibles. Hablamos de decisiones que afectan a miles de familias. Por eso defendemos una transición ordenada y justa, que reduzca emisiones sin destruir empleo ni tejido industrial”.

Los cambios

Estos cambios propuestos apuestan por la flexibilidad para combustión: Se permitiría la venta limitada de coches con motor de combustión interna (ICE), híbridos enchufables (PHEV) y extensores de autonomía más allá de 2035, no solo vehículos eléctricos (EV) y de hidrógeno.

Objetivo de emisiones: En lugar reducir el 100% de CO₂ en 2035, se apunta a una reducción del 90%.

Apoyo industrial: La medida busca dar un ‘salvavidas’ a la industria europea, apoyando la fabricación y los puestos de trabajo, y respondiendo a presiones del sector y de algunos países.

Vehículos de empresa: Se establecen objetivos obligatorios para que las grandes empresas adopten vehículos de cero o bajas emisiones.

El Parlamento Europeo y los Estados miembros deben negociar y aprobar estas modificaciones, que representan un cambio respecto al plan inicial de 2022.

Mirar al futuro no es imponer un único modelo; es apostar por la innovación y la competitividad, es reducir emisiones sin destruir empleo y es garantizar que la transición justa y ordenada funcione para la economía, para la industria y para la gente.

Esta noticia llega en un buen momento para Valladolid en este sector, pues la Junta de Castilla y León ha aprobado, en el Consejo de Gobierno del pasado 23 de diciembre, la declaración como Proyecto Industrial Prioritario de las 'Inversiones asociadas a nuevos sistemas de propulsión' que la firma Horse Powertrain Spain va a desplegar en su planta de Valladolid. El proyecto, que se desarrollará entre los años 2025 y 2028, supone una inversión de 71,7 millones de euros, el mantenimiento de cerca de 2.300 puestos de trabajo directos y más de 6.800 indirectos, además de un gran impacto tecnológico e innovador en el sector industrial de Castilla y León.

Asimismo, el Consejo de Gobierno acordó extender, hasta el 31 de diciembre de 2026, la vigencia de la declaración de Proyecto Industrial Prioritario para el Plan Industrial de Renault España en las plantas de Castilla y León.

Grupo de trabajo del Reto Ambiental

Por otra parte, la Mesa de Automoción ha actualizado los avances del grupo de trabajo del Reto Ambiental, así como el estado de la colaboración que se está desarrollando con otras Ciudades Misión españolas para abordar de manera conjunta una Declaración del Sector de la Automoción hacia una Neutralidad Climática Competitiva, promovida desde Valladolid.

En este contexto, y en el marco del trabajo cooperativo de las ciudades españolas comprometidas con la Misión Europea de Ciudades Climáticamente Neutras en 2030, el Ayuntamiento de Valladolid presentó el pasado mes de septiembre una propuesta inicial de Declaración del Sector de la Automoción hacia una Neutralidad Climática Competitiva de las Ciudades Misión españolas, con el objetivo de abrir un debate compartido sobre el posicionamiento del sector y de las ciudades ante los retos de la descarbonización, la competitividad industrial y la transición ordenada y justa.

A partir de este trabajo previo, se trasladó a las Ciudades Misión españolas una propuesta de ‘Declaración de Valladolid’, cuyo ajuste y alineamiento se ha vinculado a la espera de la Comunicación de la Comisión Europea, al conocerse que esta se encontraba ultimando un pronunciamiento específico para el sector de la automoción, finalmente publicado el 16 de diciembre.

Tras la recepción de aportaciones, y a la espera de analizar en detalle, junto con las Ciudades Misión españolas, la Comunicación de la Comisión Europea, se continuará trabajando en la adaptación y ajuste de los términos de la Declaración (especialmente en lo relativo al enfoque de neutralidad tecnológica) con el objetivo de avanzar hacia un texto compartido que pueda ser asumido formalmente a lo largo del próximo año.